Ректора КНУ Бугрова уволили с должности: названы причины

Владимира Бугрова уволили с должности ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Выборы нового руководителя вуза назначены на 27 мая 2026 года.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Студенческий парламент КНУ.
Согласно обнародованному приказу Министерства образования и науки, Бугрова уволили в связи с завершением контракта, заключенного в 2021 году. До проведения выборов обязанности ректора будет исполнять временно назначенное лицо.
Приказ МОН об увольнении Владимира Бугрова (Студенческий парламент КНУ)
В Студенческом парламенте заявили, что после решения Киевского апелляционного суда Бугров якобы не сможет участвовать в новых выборах ректора.
Речь идет о деле, в котором Шевченковский районный суд Киева признал его виновным в нарушении требований финансового контроля - в частности из-за пользования автомобилем, принадлежащим его сыну, о чем сообщили в НАПК. Апелляция оставила это решение без изменений, сообщил и.о. главы Студпарламента Иван Лазоренко.
Отметим, в начале апреля вокруг университета также разгорелся скандал: в сети распространили видео, на котором зафиксирован мужчина, похожий на Бугрова, в интимном контексте.
Авторы публикаций утверждали, что речь идет о переписке со студентками и сотрудницами университета. Это вызвало протесты под Красным корпусом КНУ. Сам Бугров эти обвинения отверг и назвал ситуацию давлением.
Ранее РБК-Украина рассказывало о расследовании журналистов, которые обнаружили, что Владимир Бугров заключил контракты с Минобороны на питание по завышенным ценам. Соглашения на более 51 млн грн заключали без тендеров, что вызвало вопросы относительно обоснованности цен и прозрачности закупок.
Также мы писали, что в Украине продолжается укрупнение университетов из-за ограниченного финансирования и низкого набора студентов. В рамках этого процесса ожидается обновление руководства - около 50 ректоров могут потерять должности, в частности из-за завершения разрешенных двух сроков.