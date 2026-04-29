Ректора КНУ Бугрова уволили с должности: названы причины

14:10 29.04.2026 Ср
До проведения выборов назначен временно исполняющий обязанности ректора
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Владимира Бугрова уволили с должности ректора (facebook.com/VolodymyrBugrov)

Владимира Бугрова уволили с должности ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Выборы нового руководителя вуза назначены на 27 мая 2026 года.

Главное:

  • Отставка: МОН уволило Владимира Бугрова с должности ректора КНУ в связи с завершением срока контракта.
  • Новые выборы: Избрание руководителя вуза назначено на 27 мая 2026 года.
  • Запрет: Из-за проигранной апелляции по делу о коррупционном правонарушении Бугров не сможет баллотироваться снова.
  • Скандальный фон: Увольнение произошло после серии протестов из-за интимного скандала и обвинения в нарушении финконтроля.
  • Временное управление: До выборов университетом будет руководить назначенный министерством исполняющий обязанности.

Согласно обнародованному приказу Министерства образования и науки, Бугрова уволили в связи с завершением контракта, заключенного в 2021 году. До проведения выборов обязанности ректора будет исполнять временно назначенное лицо.


Приказ МОН об увольнении Владимира Бугрова (Студенческий парламент КНУ)

Что с участием в выборах

В Студенческом парламенте заявили, что после решения Киевского апелляционного суда Бугров якобы не сможет участвовать в новых выборах ректора.

Речь идет о деле, в котором Шевченковский районный суд Киева признал его виновным в нарушении требований финансового контроля - в частности из-за пользования автомобилем, принадлежащим его сыну, о чем сообщили в НАПК. Апелляция оставила это решение без изменений, сообщил и.о. главы Студпарламента Иван Лазоренко.

Что предшествовало

Отметим, в начале апреля вокруг университета также разгорелся скандал: в сети распространили видео, на котором зафиксирован мужчина, похожий на Бугрова, в интимном контексте.

Авторы публикаций утверждали, что речь идет о переписке со студентками и сотрудницами университета. Это вызвало протесты под Красным корпусом КНУ. Сам Бугров эти обвинения отверг и назвал ситуацию давлением.

Ранее РБК-Украина рассказывало о расследовании журналистов, которые обнаружили, что Владимир Бугров заключил контракты с Минобороны на питание по завышенным ценам. Соглашения на более 51 млн грн заключали без тендеров, что вызвало вопросы относительно обоснованности цен и прозрачности закупок.

Также мы писали, что в Украине продолжается укрупнение университетов из-за ограниченного финансирования и низкого набора студентов. В рамках этого процесса ожидается обновление руководства - около 50 ректоров могут потерять должности, в частности из-за завершения разрешенных двух сроков.

