Запад Украины накроют дожди и град, в других регионах - высокий уровень пожарной опасности
В Украине объявлено штормовое предупреждение в западных областях. В северных, восточных, Винницкой и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Завтра в западных областях днем грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). В большинстве областей объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Отметим, в Украине с начала недели сильная жара, температура воздуха достигает +36 градусов. В Киеве обновлены два температурных рекорда.
Напомним, в Украине сегодня сохранится жаркая погода.
Отметим, на этой неделе плотное облако пыли из пустыни Сахара накрыло большую часть Юго-Восточной Европы. В сочетании с жарой это облако может вызывать снижение качества воздуха, а также респираторные заболевания.