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Рекорди спеки та кількості опадів: що відбувається з погодою в Україні

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Київ, П'ятниця 25 червня 2021 10:46
Рекорди спеки та кількості опадів: що відбувається з погодою в Україні Фото: в українських містах фіксують температурні рекорди (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

На цьому тижні зафіксували температурні рекорди у Рівному, Києві, а також на Закарпатті. Разом з тим, у червні в Запоріжжі та області випала найбільша кількість опадів за останні 30 років.

Що відбувається з погодою в Україні, в матеріалі РБК-Україна.

Рівне

В Рівненському Гідрометцентрі повідомили, що 23 червня у місті стовпчик термометра піднявся до +31,2 градусів. Відбулося повторення температурного рекорду цього дня, який було встановлено у 1964 році.

Київ

Центральна геофізична обсерваторія повідомила, що 23 червня у Києві оновили два температурних рекорди. В місті середня температура повітря піднялась до +27 градусів тепла. Таким чином стовпчик термометра повторив рекордне значення температури для цього дня у 1954 році.

Також після полудня у столиці піднялась температура до +33,7 градусів тепла, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1946 році.

Закарпаття

На Закарпатті 23 червня зафіксували температурний рекорд. Вперше за останні 130 років стовпчики термометра досягли майже +40 градусів.

Запоріжжя

Запорізький обласний центр з гідрометеорології розповів статистику опадів за червень. В середньому по області за цей період випало 140 мм опадів, що відповідає 2,5 місячним нормам. Така кількість опадів у червні є найбільшою за останні 30 років.

Нагадаємо, захід України сьогодні накриють дощі та град, в інших регіонах - високий рівень пожежної небезпеки.

Зазначимо, в Україні сьогодні утримається спекотна погода.

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