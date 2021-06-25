ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Жара и грозовые дожди: какой сегодня будет погода в Украине

Новина українською →
Пятница 25 июня 2021 08:00
Жара и грозовые дожди: какой сегодня будет погода в Украине Фото: в Украине сегодня жаркая погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине сегодня сохранится жаркая погода. Так же, как и в предыдущие дни, кое-где прогнозируют дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине

В течение дня в Украине сохранится жаркая погода. Температура воздуха прогреется до +33-35 градусов во всех областях.

Несмотря на жару, синоптики прогнозируют дожди в западных областях, а также в Николаевской, Одесской областях и в Крыму.

Дожди в указанных регионах будут сопровождаться грозами.

Жара и грозовые дожди: какой сегодня будет погода в Украине

Погода в Киеве

В столице сегодня также будет жарко. Зато осадков не ожидается.

Температура воздуха днем прогреется до +32-34 градусов. Ночью температура максимально опустится до + 20 градусов.

Жара и грозовые дожди: какой сегодня будет погода в Украине

РБК-Украина писало, когда спадет жара в Украине.

Напомним, в Киеве с начала лета установлено температурные рекорды. В среду, 23 июня, в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла 27 градуса тепла.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода
NEWS
В Украине 876 новых случаев COVID-19
В Украине 876 новых случаев COVID-19
DAILY
Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун