Жара и грозовые дожди: какой сегодня будет погода в Украине
В Украине сегодня сохранится жаркая погода. Так же, как и в предыдущие дни, кое-где прогнозируют дожди.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине
В течение дня в Украине сохранится жаркая погода. Температура воздуха прогреется до +33-35 градусов во всех областях.
Несмотря на жару, синоптики прогнозируют дожди в западных областях, а также в Николаевской, Одесской областях и в Крыму.
Дожди в указанных регионах будут сопровождаться грозами.
Погода в Киеве
В столице сегодня также будет жарко. Зато осадков не ожидается.
Температура воздуха днем прогреется до +32-34 градусов. Ночью температура максимально опустится до + 20 градусов.
РБК-Украина писало, когда спадет жара в Украине.
Напомним, в Киеве с начала лета установлено температурные рекорды. В среду, 23 июня, в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла 27 градуса тепла.