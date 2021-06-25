Жара и грозовые дожди: какой сегодня будет погода в Украине

В Украине сегодня сохранится жаркая погода. Так же, как и в предыдущие дни, кое-где прогнозируют дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине

В течение дня в Украине сохранится жаркая погода. Температура воздуха прогреется до +33-35 градусов во всех областях.

Несмотря на жару, синоптики прогнозируют дожди в западных областях, а также в Николаевской, Одесской областях и в Крыму.

Дожди в указанных регионах будут сопровождаться грозами.

Погода в Киеве

В столице сегодня также будет жарко. Зато осадков не ожидается.

Температура воздуха днем прогреется до +32-34 градусов. Ночью температура максимально опустится до + 20 градусов.