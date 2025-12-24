У РФ рекордно зменшилась кількість прихильників війни проти України, - опитування

Дослідження охопило 1618 респондентів у 50 регіонах Росії. Опитування проводилося з 11 до 19 грудня.

За даними соціологів, частка тих, хто вважає, що зараз потрібно переходити до мирних переговорів, за останні місяці зросла і сягнула двох третин опитаних (66%).

"Одночасно із цим частка тих, хто думає, що потрібно продовжувати воєнні дії, знижується - до чверті опитаних (25%) - це мінімальне значення за весь час спостережень", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у "Левада-центрі", прибічників продовження війни більше, зокрема, серед тих, хто довіряє російському телебаченню і схвалює дії російського диктатора Володимира Путіна (який війну і розпочав).

"Частка прибічників мирних переговорів вища серед жінок (71%), опитаних до 40 років (74%), респондентів із середньою освітою і нижче (72%), жителів сіл (72%), тих, хто вважає, що справи у країні рухаються неправильним шляхом (80%), тих, хто не схвалює діяльність Путіна на посаді президента (80%), тих, хто довіряє соціальним мережам як джерелу інформації (75%)", - пишуть соціологи.

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко звернув увагу, що навколо очільника Кремля сформувалося вузьке ядро радикально налаштованих осіб, які наполягають на продовженні війни.

"Фактично навколо Путіна лишилося ядро нацистів, які хочуть далі воювати, частина з яких або самі заробляють, або мають близьких, що збагачуються на війні", - написав він.