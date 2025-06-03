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Жителі Росії за війну, але хочуть її закінчення, за переговори, але проти припинення вогню

Росія, Вівторок 03 червня 2025 08:59
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Жителі Росії за війну, але хочуть її закінчення, за переговори, але проти припинення вогню Фото: населення Росії на 80% складається з прихильників війни (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Більшість жителів Росії хотіли б закінчити розв'язану ними ж війну. Але на умовах капітуляції України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані незалежного "Левада-центру".

У травні 2025 року рівень підтримки війни сягнув 80%, раніше такий рівень був зафіксований у березні 2022 року та в лютому 2025 року. Одночасно з цим, мінімальних значень досягла частка опитаних, які проти війни з Україною - 13%.
Жителі Росії за війну, але хочуть її закінчення, за переговори, але проти припинення вогню

До максимальних значень зросла частка жителів Росії, які вважають, що зараз слід переходити до мирних переговорів - 64%. Частка прихильників продовження військових досягла мінімальних значень за весь час спостережень (28%).

Жителі Росії за війну, але хочуть її закінчення, за переговори, але проти припинення вогню

Переговори, що відбулися між російською та українською сторонами в Стамбулі 16 травня, підтримує більшість жителів Росії - 87%, не підтримують 6% опитаних.
Жителі Росії за війну, але хочуть її закінчення, за переговори, але проти припинення вогню

Серед двох запропонованих варіантів сценарію завершення війни проти України більшість опитаних (73%) підтримують той, де сторони спочатку усувають "першопричини конфлікту" і тільки після цього домовляються про припинення вогню, 18% респондентів дотримуються протилежного погляду - спочатку перемир'я та припинення вогню, а лише після цього вирішення інших питань.
Жителі Росії за війну, але хочуть її закінчення, за переговори, але проти припинення вогню

На думку респондентів, у тому, що ніяк не вдається домовитися про припинення розв'язаної Росією війни, насамперед, винні Україна і європейські країни - по 36%. Вважають, що винні США - 14%, російська сторона - 3%.

Жителі Росії за війну, але хочуть її закінчення, за переговори, але проти припинення вогню

Опитування "Левада-центру" проведено з 22 по 28 травня 2025 року серед 1613 осіб. Дослідження проводять удома у респондента методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (з імовірністю 0,95) не перевищує 3,4%.

За даними лютневого опитування "Левада-центру", більшість жителів Росії (75%) підтримали б рішення Володимира Путіна, якби він "цього тижня" вирішив припинити війну з Україною. Однак припинення війни за умови повернення окупованих територій України підтримували тільки 28% жителів Росії.

Російська сторона на переговорах у Стамбулі 2 червня відмовилася від припинення вогню. Москва висунула "мирні умови", які означають капітуляцію України у війні, яку Росія не виграла.

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Війна в Україні Левада-центр
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