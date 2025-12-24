В РФ рекордно уменьшилось количество сторонников войны против Украины, - опрос

Исследование охватило 1618 респондентов в 50 регионах России. Опрос проводился с 11 по 19 декабря.

По данным социологов, доля тех, кто считает, что сейчас нужно переходить к мирным переговорам, за последние месяцы выросла и достигла двух третей опрошенных (66%).

"Одновременно с этим доля тех, кто думает, что нужно продолжать военные действия, снижается - до четверти опрошенных (25%) - это минимальное значение за все время наблюдений", - говорится в сообщении.

Как отметили в "Левада-центре", сторонников продолжения войны больше, в частности, среди тех, кто доверяет российскому телевидению и одобряет действия российского диктатора Владимира Путина (который войну и начал).

"Доля сторонников мирных переговоров выше среди женщин (71%), опрошенных до 40 лет (74%), респондентов со средним образованием и ниже (72%), жителей сел (72%), тех, кто считает, что дела в стране движутся неправильным путем (80%), тех, кто не одобряет деятельность Путина на посту президента (80%), тех, кто доверяет социальным сетям как источнику информации (75%)", - пишут социологи.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко обратил внимание, что вокруг главы Кремля сформировалось узкое ядро радикально настроенных лиц, которые настаивают на продолжении войны.

"Фактически вокруг Путина осталось ядро нацистов, которые хотят дальше воевать, часть из которых или сами зарабатывают, или имеют близких, которые обогащаются на войне", - написал он.