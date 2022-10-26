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Рекордний бюджетний дефіцит: у Мінфіні очікують допомоги від Заходу у 2023 році

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Україна, Середа 26 жовтня 2022 11:41
Рекордний бюджетний дефіцит: у Мінфіні очікують допомоги від Заходу у 2023 році Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна потребує додаткового зовнішнього фінансування для покриття дефіциту держбюджету у наступному році. Міністр фінансів Сергій Марченко сказав про це під час візиту до Німеччини в рамках німецько-українського економічного форуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Марченка для новинного каналу Tagesthemen.

"Дефіцит державного бюджету у 2023 році прогнозується на рівні 38 млрд доларів. Я постійно веду перемовини з колегами з різних країн-партнерів, міністрами фінансів, щодо надання Україні зовнішнього фінансування для забезпечення першочергових видатків державного бюджету", - зазначив Марченко.

Під час інтерв’ю міністр фінансів також наголосив, що в цих складних умовах повномасштабної агресії РФ проти України, вкрай необхідним є зберегти економічну стійкість України.

Нагадаємо, новий голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що загальна потреба у фінансуванні у 2023 році становитиме 38 млрд доларів. Він зазначив, що його залучення - це спільна справа для усіх урядових організацій.

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Міністерство фінансів України
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