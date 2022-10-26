Рекордный бюджетный дефицит: в Минфине ждут помощи от Запада в 2023 году

Украина нуждается в дополнительном внешнем финансировании для покрытия дефицита госбюджета в следующем году. Министр финансов Сергей Марченко сказал об этом во время визита в Германию в рамках германо-украинского экономического форума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Марченко для новостного канала Tagesthemen .

"Дефицит государственного бюджета в 2023 году прогнозируется на уровне 38 млрд долларов. Я постоянно веду переговоры с коллегами из разных стран-партнеров, министрами финансов о предоставлении Украине внешнего финансирования для обеспечения первоочередных расходов государственного бюджета", - отметил Марченко.

Во время интервью министр финансов также подчеркнул, что в этих сложных условиях полномасштабной агрессии РФ против Украины крайне необходимо сохранить экономическую устойчивость Украины.