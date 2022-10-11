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Новий голова НБУ очікує непростий наступний рік: Україні потрібно 38 млрд доларів

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Україна, Вівторок 11 жовтня 2022 09:56
Новий голова НБУ очікує непростий наступний рік: Україні потрібно 38 млрд доларів Фото: новий голова НБУ Андрій Пишний (facebook.com/pyshnyy)
Автор: Олександр Білоус

Новопризначений голова Національного банку України Андрій Пишний означив головні пріоритети на посаді. Серед них: макроекономічна стабільність; ефективність макроекономічної політики; перемовини з міжнародними партнерами; збереження стійкості банківської системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Наступний рік буде непростим. 38 млрд доларів - загальна потреба у фінансуванні. Його залучення - це спільна справа для усіх урядових організацій, над якою ми будемо працювати", - сказав він під час представлення на посаду за участі президента.

Пишний акцентував, що інституційно сильний та незалежний Національний банк є запорукою макроекономічної стабільності.

За його словами, одним із пріоритетів щонайменше на декілька тижнів - переговори з місією МВФ та узгоджена позиція.

"Також я розумію, наскільки важливо побудувати нову якість відносин, комунікації, взаєморозуміння, діалогу з урядом. Ми прикладемо для цього максимальних зусиль", - сказав він.

Новий голова НБУ повідомив, що він підтримує ту політику антикризового управління, яка застосовувалася раніше, і вважає, що вона наразі приносить плоди. "Ми контролюємо ситуацію", - додав він.

"Мої пріоритети на чолі НБУ очевидні: макрофінансова стабільність, ефективність макроекономічної політики, конструктивні перемовини з нашими міжнародними партнерами, відкриття доступу до тих джерел, які сьогодні нам вкрай необхідні", - сказав Пишний.

Верховна рада 7 жовтня призначила нового очільника Національного банку України. Посаду зайняв екс-глава Ощадбанку Андрій Пишний. Попередній голова НБУ Кирило Шевченко подав у відставку за станом здоров'я після того, як йому оголосили підозру за діяльність на посаді голови іншого державного банку - Укргазбанку.

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