UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Рекордні втрати Росії. ЗСУ за місяць знищили майже 17 000 окупантів (інфографіка)

Фото: ЗСУ в листопаді знищили рекордну кількість окупантів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові за листопад ліквідували майже 17 000 окупантів. Це рекордні втрати росіян за місяць від початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства оборони.

"Новий рекорд Сил нашої Оборони! За листопад було знищено 16970 рашистських солдатів. Це найбільша кількість за весь час війни!" - йдеться в повідомленні.

Також Міноборони навели дані щодо втрат РФ у техніці протягом місяця:

  • танки: 217
  • бойові бронемашини: 376
  • артсистеми: 174
  • РСЗВ: 12
  • кошти ППО: 13
  • літаки: 4
  • гелікоптери: 4
  • БПЛА: 147
  • крилаті ракети: 134
  • автотехніка та автоцистерни: 298
  • спецтехніка: 9

Фото: ЗСУ в листопаді знищили рекордну кількість окупантів (інфографіка ShrikeNews)

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на сьогодні російська армія втратила у війні проти України з лютого вже близько 89 440 військових вбитими.

Додамо, як заявив радник голови ОП Михайло Подоляк, втрати РФ від лютого складають вже близько 200 000 військових. Ця цифра включає вбитих, поранених тощо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійська РФВійна Росії проти України