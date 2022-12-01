Рекордные потери России. ВСУ за месяц уничтожили почти 17 000 оккупантов (инфографика)

Украинские военные за ноябрь ликвидировали около 17 000 оккупантов. Это рекордные потери россиян за месяц после начала полномасштабной войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства обороны.
"Новый рекорд Сил нашей Обороны! За ноябрь было уничтожено 16 970 рашистских солдат. Это самое большое количество за все время войны!" - говорится в сообщении.
Также Минобороны привели данные по потерям РФ в технике в течение месяца:
Фото: ВСУ в ноябре уничтожили рекордное количество оккупантов (инфографика ShrikeNews)
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на сегодняшний день российская армия потеряла в войне против Украины с февраля уже около 89 440 военных убитыми.
Добавим, как заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, в траты РФ с февраля составляют уже около 200 тысяч военных. Эта цифра включает убитых, раненых и не только.
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