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Рекордні втрати Росії. ЗСУ за місяць знищили майже 17 000 окупантів (інфографіка)

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Київ, Четвер 01 грудня 2022 16:13
Рекордні втрати Росії. ЗСУ за місяць знищили майже 17 000 окупантів (інфографіка) Фото: ЗСУ в листопаді знищили рекордну кількість окупантів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові за листопад ліквідували майже 17 000 окупантів. Це рекордні втрати росіян за місяць від початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства оборони.

"Новий рекорд Сил нашої Оборони! За листопад було знищено 16970 рашистських солдатів. Це найбільша кількість за весь час війни!" - йдеться в повідомленні.

Також Міноборони навели дані щодо втрат РФ у техніці протягом місяця:

  • танки: 217
  • бойові бронемашини: 376
  • артсистеми: 174
  • РСЗВ: 12
  • кошти ППО: 13
  • літаки: 4
  • гелікоптери: 4
  • БПЛА: 147
  • крилаті ракети: 134
  • автотехніка та автоцистерни: 298
  • спецтехніка: 9

Рекордні втрати Росії. ЗСУ за місяць знищили майже 17 000 окупантів (інфографіка)

Фото: ЗСУ в листопаді знищили рекордну кількість окупантів (інфографіка ShrikeNews)

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на сьогодні російська армія втратила у війні проти України з лютого вже близько 89 440 військових вбитими.

Додамо, як заявив радник голови ОП Михайло Подоляк, втрати РФ від лютого складають вже близько 200 000 військових. Ця цифра включає вбитих, поранених тощо.

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