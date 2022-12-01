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Рекордные потери России. ВСУ за месяц уничтожили почти 17 000 оккупантов (инфографика)

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Киев, Четверг 01 декабря 2022 16:13
Рекордные потери России. ВСУ за месяц уничтожили почти 17 000 оккупантов (инфографика) Фото: ВСУ в ноябре уничтожили рекордное количество оккупантов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные за ноябрь ликвидировали около 17 000 оккупантов. Это рекордные потери россиян за месяц после начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства обороны.

"Новый рекорд Сил нашей Обороны! За ноябрь было уничтожено 16 970 рашистских солдат. Это самое большое количество за все время войны!" - говорится в сообщении.

Также Минобороны привели данные по потерям РФ в технике в течение месяца:

  • танки: 217
  • боевые бронемашины: 376
  • артсистемы: 174
  • РСЗО: 12
  • средства ПВО: 13
  • самолеты: 4
  • вертолеты: 4
  • БПЛА: 147
  • крылатые ракеты: 134
  • автотехника и автоцистерны: 298
  • спецтехника: 9

Рекордные потери России. ВСУ за месяц уничтожили почти 17 000 оккупантов (инфографика)

Фото: ВСУ в ноябре уничтожили рекордное количество оккупантов (инфографика ShrikeNews)

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на сегодняшний день российская армия потеряла в войне против Украины с февраля уже около 89 440 военных убитыми.

Добавим, как заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, в траты РФ с февраля составляют уже около 200 тысяч военных. Эта цифра включает убитых, раненых и не только.

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