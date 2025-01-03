Рекордні втрати Росії і підготовка кругової оборони Балаклії та Ізюма: новини за 2 січня

Росія втратила рекордну кількість солдатів у 2024 році. Тим часом влада Харківської області заявила про підготовку кругової оборони Балаклії та Ізюма.
Більш детально про те, що сталося в четвер, 2 січня, - в матеріалі РБК-Україна.
Новий антирекорд. РФ за рік втратила війська чисельністю майже 36 мотострілецьких дивізій
Росія у 2024 році зазнала рекордних втрат - 430 790 солдатів. Це чисельність майже 36 мотострілецьких дивізій.
За даними Міноборони України, торік ворог зазнав сумарно більше втрат, ніж за 2022-й і 2023 роки.
Балаклею та Ізюм готують до кругової оборони, - голова Харківської ОВА
У Харківській області міста Ізюм і Балаклія готують до кругової оборони, розповів голова ОВА Олег Синєгубов.
Зокрема, триває будівництво фортифікаційних споруд, що є запланованими заходами.
Минулий рік був найскладнішим для енергосистеми з початку війни, - Галущенко
Минулий рік став найскладнішим для енергосистеми України з початку повномасштабної війни. У 2024-му ворог почав обстріли ще з березня місяця, зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.
За його словами, змінився характер ударів, складність і зброя, яку використовує ворог.
Морські дрони Magura знищили два вертольоти РФ у Чорному морі, - ГУР
Українські розвідники знищили два російські вертольоти в Чорному морі. Також ще один вертоліт було підбито.
За попередньою інформацією, екіпажі зазначених ворожих бортів також ліквідовано.
ЗСУ відбили один із дуже жорстоких російських штурмів перед Новим роком, - Зеленський
Сили оборони відбили один із дуже жорстоких російських штурмів. Це сталося напередодні Нового року, розповів президент України Володимир Зеленський.
За його словами, щодня - і 31 грудня, і 1 січня Сили оборони відбивають постійні російські штурми на Донеччині.
ЗСУ вдарили по командному пункту окупантів у Курській області
Збройні Сили України сьогодні, 2 січня, здійснили високоточний удар по командному пункту окупаційної армії РФ у населеному пункті Мар'їне, що в Курській області.
За даними Генштабу, під час удару було вжито всіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення.
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