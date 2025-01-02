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ЗСУ відбили один із дуже жорстоких російських штурмів перед Новим роком, - Зеленський

Україна, Четвер 02 січня 2025 14:28
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ЗСУ відбили один із дуже жорстоких російських штурмів перед Новим роком, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Сили оборони відбили один із дуже жорстоких російських штурмів. Це сталося напередодні Нового року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, сьогодні була доповідь головкома Олександра Сирського щодо ситуації на фронті та в районах Курської операції.

"За результатами в боях цими днями я хочу відзначити 24-ту і 100-ту окремі механізовані бригади, які відбили один із дуже жорстоких російських штурмів напередодні Нового року, а також 59-ту окрему мотопіхотну та 68-му окрему єгерську бригади, які обороняють Покровськ, 79-ту бригаду ДШВ, яка діє надзвичайно активно", - зазначив Зеленський.

За його словами, щодня - і 31 грудня, і 1 січня Сили оборони відбивають постійні російські штурми у Донецькій області.

"Найбільше за добу - Покровський напрямок, Курахівський, жорстко на Лиманському та Времівському напрямках. В Курській області наші підрозділи продовжують захищати позиції - більш ніж 30 російських атак щодоби", - зазначив глава держави.

Окремо, за його словами, обговорили захист Херсонської області.

Ситуація на фронті в Україні

Кількість боєзіткнень за добу, 1 січня, на фронті знизилась з майже 200 до 140. На Покровському напрямку РФ продовжує атакувати найбільше. На цій ділянці відбито 38 штурмів РФ.

Зазначимо, що буквально вчора українські військові показали бій проти росіян у Покровську. Крім того, РФ другу добу поспіль нищить позиції ЗСУ у Часовому Ярі і Торецьку.

Як раніше зазначав Зеленський, Покровський і Курахівський напрямки залишаються найбільш "гарячими". У листопаді та грудні втрати Росії на фронті є рекордними.

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