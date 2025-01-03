Рекордні втрати Росії і підготовка кругової оборони Балаклії та Ізюма: новини за 2 січня

Росія втратила рекордну кількість солдатів у 2024 році. Тим часом влада Харківської області заявила про підготовку кругової оборони Балаклії та Ізюма.

Більш детально про те, що сталося в четвер, 2 січня, - в матеріалі РБК-Україна .

Новий антирекорд. РФ за рік втратила війська чисельністю майже 36 мотострілецьких дивізій

Росія у 2024 році зазнала рекордних втрат - 430 790 солдатів. Це чисельність майже 36 мотострілецьких дивізій.

За даними Міноборони України, торік ворог зазнав сумарно більше втрат, ніж за 2022-й і 2023 роки.

Балаклею та Ізюм готують до кругової оборони, - голова Харківської ОВА

У Харківській області міста Ізюм і Балаклія готують до кругової оборони, розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, триває будівництво фортифікаційних споруд, що є запланованими заходами.

Минулий рік був найскладнішим для енергосистеми з початку війни, - Галущенко

Минулий рік став найскладнішим для енергосистеми України з початку повномасштабної війни. У 2024-му ворог почав обстріли ще з березня місяця, зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, змінився характер ударів, складність і зброя, яку використовує ворог.

Морські дрони Magura знищили два вертольоти РФ у Чорному морі, - ГУР

Українські розвідники знищили два російські вертольоти в Чорному морі. Також ще один вертоліт було підбито.

За попередньою інформацією, екіпажі зазначених ворожих бортів також ліквідовано.

ЗСУ відбили один із дуже жорстоких російських штурмів перед Новим роком, - Зеленський

Сили оборони відбили один із дуже жорстоких російських штурмів. Це сталося напередодні Нового року, розповів президент України Володимир Зеленський.

За його словами, щодня - і 31 грудня, і 1 січня Сили оборони відбивають постійні російські штурми на Донеччині.

ЗСУ вдарили по командному пункту окупантів у Курській області

Збройні Сили України сьогодні, 2 січня, здійснили високоточний удар по командному пункту окупаційної армії РФ у населеному пункті Мар'їне, що в Курській області.

За даними Генштабу, під час удару було вжито всіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення.