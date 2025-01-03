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Рекордные потери России и подготовка круговой обороны Балаклеи и Изюма: новости за 2 января

Украина, Пятница 03 января 2025 06:30
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Рекордные потери России и подготовка круговой обороны Балаклеи и Изюма: новости за 2 января Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Россия потеряла рекордное количество солдат в 2024 году. Тем временем власти Харьковской области заявили о подготовке круговой обороны Балаклеи и Изюма.

Более детально о том, что произошло в четверг, 2 января, - в материале РБК-Украина.

Новый антирекорд. РФ за год потеряла войска численностью почти 36 мотострелковых дивизий

Россия в 2024 году понесла рекордные потери - 430 790 солдат. Это численность почти 36 мотострелковых дивизий.

По данным Минобороны Украины, в прошлом году враг понес суммарно больше потерь чем за 2022-й и 2023 годы.

Балаклею и Изюм готовят к круговой обороне, - глава Харьковской ОВА

В Харьковской области города Изюм и Балаклея готовят к круговой обороне, рассказал глава ОВА Олег Синегубов.

В частности, продолжается строительство фортификационных сооружений, что является запланированными мероприятиями.

Прошлый год был самым сложным для энергосистемы с начала войны, - Галущенко

Прошлый год стал самым сложным для энергосистемы Украины с начала полномасштабной войны. В 2024-м враг начал обстрелы еще с марта месяца, отметил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, изменился характер ударов, сложность и оружие, которое использует враг.

Морские дроны Magura уничтожили два вертолета РФ в Черном море, - ГУР

Украинские разведчики уничтожили два российских вертолета в Черном море. Также еще один вертолет был подбит.

По предварительной информации, экипажи указанных вражеских бортов также ликвидированы.

ВСУ отбили один из очень жестоких российских штурмов перед Новым годом, - Зеленский

Силы обороны отбили один из очень жестоких российских штурмов. Это произошло накануне Нового года, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, ежедневно - и 31 декабря, и 1 января Силы обороны отражают постоянные российские штурмы в Донецкой области.

ВСУ ударили по командному пункту оккупантов в Курской области

Вооруженные Силы Украины сегодня, 2 января, осуществили высокоточный удар по командному пункту оккупационной армии РФ в населенном пункте Марьино, что в Курской области.

По данным Генштаба, во время удара были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать угрозы для жизни местного гражданского населения.

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