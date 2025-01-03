Рекордные потери России и подготовка круговой обороны Балаклеи и Изюма: новости за 2 января
Россия потеряла рекордное количество солдат в 2024 году. Тем временем власти Харьковской области заявили о подготовке круговой обороны Балаклеи и Изюма.
Более детально о том, что произошло в четверг, 2 января, - в материале РБК-Украина.
Новый антирекорд. РФ за год потеряла войска численностью почти 36 мотострелковых дивизий
Россия в 2024 году понесла рекордные потери - 430 790 солдат. Это численность почти 36 мотострелковых дивизий.
По данным Минобороны Украины, в прошлом году враг понес суммарно больше потерь чем за 2022-й и 2023 годы.
Балаклею и Изюм готовят к круговой обороне, - глава Харьковской ОВА
В Харьковской области города Изюм и Балаклея готовят к круговой обороне, рассказал глава ОВА Олег Синегубов.
В частности, продолжается строительство фортификационных сооружений, что является запланированными мероприятиями.
Прошлый год был самым сложным для энергосистемы с начала войны, - Галущенко
Прошлый год стал самым сложным для энергосистемы Украины с начала полномасштабной войны. В 2024-м враг начал обстрелы еще с марта месяца, отметил министр энергетики Герман Галущенко.
По его словам, изменился характер ударов, сложность и оружие, которое использует враг.
Морские дроны Magura уничтожили два вертолета РФ в Черном море, - ГУР
Украинские разведчики уничтожили два российских вертолета в Черном море. Также еще один вертолет был подбит.
По предварительной информации, экипажи указанных вражеских бортов также ликвидированы.
ВСУ отбили один из очень жестоких российских штурмов перед Новым годом, - Зеленский
Силы обороны отбили один из очень жестоких российских штурмов. Это произошло накануне Нового года, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, ежедневно - и 31 декабря, и 1 января Силы обороны отражают постоянные российские штурмы в Донецкой области.
ВСУ ударили по командному пункту оккупантов в Курской области
Вооруженные Силы Украины сегодня, 2 января, осуществили высокоточный удар по командному пункту оккупационной армии РФ в населенном пункте Марьино, что в Курской области.
По данным Генштаба, во время удара были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать угрозы для жизни местного гражданского населения.
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