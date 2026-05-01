UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Ротації на фронті Крадене зерно в Ізраїлі Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Рекордні втрати "Ахмату": як ГУР за допомогою агента розгромило кадирівців

14:55 01.05.2026 Пт
2 хв
Яким чином українські розвідники дізнавались про всі плани ворога?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: бійці спецпідрозділу ГУР (Getty Images)

В період з лютого по квітень 2026 року була реалізована спецоперація зі знищення найманців підрозділу "Ахмат" Росгвардії на Сумському напрямку.

В операції брали участь спецпідрозділ ГУР Міноборони "Шаманбат", до складу якого входять воїни вільної Ічкерії, разом зі 104 бригадою ТрО "Горинь" у взаємодії з підрозділом агентурних операцій ГУР.

"Інформацію про плани та наміри ворога воєнним розвідникам передавав агент - колишній військовослужбовець "Ахмату", з яким ГУР встановив зв'язок на початку 2025 року. Згодом розвідники організували безпечний перехід агента на підконтрольну Україні територію", - розповіли у розвідці.

Агент встановив пристрій для прослуховування, який отримав за лінією фронту за допомогою дрона, в приміщенні для нарад "Ахмату". В результаті оперативники ГУР буди в курсі розмов всього командного складу підрозділу.

Обізнаність щодо ворожих планів та можливостей дозволила українським спецпризначенцям завдавати прицільних ударів по кадирівцях під час їх переміщень та в районах зосередження.

В результаті спецоперації "Ахмат" зазнав найбільших втрат за весь час повномасштабної війни: 41 вбитими, 87 - пораненими. Ще понад сотня кадирівців вважаються зниклими безвісти.

Крім того, знищено і пошкоджено понад 160 одиниць броньованого і автомобільного транспорту, понад 25 безпілотників, засоби зв’язку, РЕБ/РЕР, інженерне обладнання та техніка, склади зброї та паливних матеріалів.

Нагадаємо, бійці ГУР під тимчасово окупованим Бердянськом ліквідували кадирівців, які організували незаконний бізнес із викраденим пальним.

Крім того, згідно з даними партизанського руху "АТЕШ", кадирівці намагалися розширити вплив у Токмаку Запорізької області, зокрема для встановлення контролю над місцевим бізнесом.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
