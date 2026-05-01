Ротации на фронте Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Рекордные потери "Ахмата": как ГУР с помощью агента разгромило кадыровцев

14:55 01.05.2026 Пт
2 мин
Каким образом украинские разведчики узнавали обо всех планах врага?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: бойцы спецподразделения ГУР (Getty Images)

В период с февраля по апрель 2026 года была реализована спецоперация по уничтожению наемников подразделения "Ахмат" Росгвардии на Сумском направлении.

В операции участвовали спецподразделение ГУР Минобороны "Шаманбат", в состав которого входят воины свободной Ичкерии, вместе со 104 бригадой ТрО "Горынь" во взаимодействии с подразделением агентурных операций ГУР.

"Информацию о планах и намерениях врага военным разведчикам передавал агент - бывший военнослужащий "Ахмата", с которым ГУР установил связь в начале 2025 года. Впоследствии разведчики организовали безопасный переход агента на подконтрольную Украине территорию", - рассказали в разведке.

Агент установил устройство для прослушивания, которое получил за линией фронта с помощью дрона, в помещении для совещаний "Ахмата". В результате оперативники ГУР буди в курсе разговоров всего командного состава подразделения.

Осведомленность о вражеских планах и возможностях позволила украинским спецназовцам наносить прицельные удары по кадыровцам во время их перемещений и в районах сосредоточения.

В результате спецоперации "Ахмат" понес наибольшие потери за все время полномасштабной войны: 41 убитыми, 87 - ранеными. Еще более сотни кадыровцев считаются пропавшими без вести.

Кроме того, уничтожено и повреждено более 160 единиц бронированного и автомобильного транспорта, более 25 беспилотников, средства связи, РЭБ/РЭР, инженерное оборудование и техника, склады оружия и топливных материалов.

Напомним, бойцы ГУР под временно оккупированным Бердянском ликвидировали кадыровцев, которые организовали незаконный бизнес с похищенным топливом.

Кроме того, согласно данным партизанского движения "АТЕШ", кадыровцы пытались расширить влияние в Токмаке Запорожской области, в частности для установления контроля над местным бизнесом.

