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Рекордні витрати на війну: Росія збільшить військовий бюджет у 2027 році

14:17 02.10.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Рекордні витрати на війну: Росія збільшить військовий бюджет у 2027 році Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Росія збільшила витрати на армію більш ніж на 40% і не планує різко скорочувати їх найближчими роками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Наступного року на військові потреби Росія хоче витратити 17,1 трильйона рублів, це близько 205 мільярдів доларів. Це більш ніж на 40% більше, ніж заплановано на оборону цього року. Фактичні суми за цей рік засекречені.

Порівняно з роком до початку війни витрати зросли майже на 380%.

За прогнозами чиновників, у 2028 році витрати трохи зменшаться до 16,6 трильйона рублів, а у 2029 році - до 16,3 трильйона рублів.

За оцінкою Bloomberg, війна дедалі більше визначає пріоритети глави Кремля Володимира Путіна, навіть попри зростання навантаження на економіку та державні фінанси.

Що змінилося порівняно з торішнім планом

Торік Москва планувала помірно збільшити військові витрати. Вона хотіла скоротити дефіцит бюджету і відновити резерви, які виснажила війна.

Попередній план складали тоді, коли президент США Дональд Трамп активізував зусилля з посередництва між Москвою та Києвом. Вони тривають і досі, але до мирної угоди не наблизилися. У вересні посланці США провели ще один раунд переговорів з главою Кремля в Москві, а потім поїхали до Києва. Значного прориву не було.

Тепер переговори здебільшого зайшли в глухий кут. Європейські чиновники дедалі частіше попереджають про гібридні атаки з боку Москви, а Росія й надалі б'є по українських містах та інфраструктурі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що у вересні глава Кремля наказав військовим відмовитися від усіх "правил війни".

Українські спецслужби дізналися про це після перехоплення розмов представників Кремля.

Також РБК-Україна писало з посиланням на The New York Times, що Росія готує наймасштабнішу за всю війну кампанію ударів по енергетиці України.

Йдеться про запуск до 1000 ракет, дронів і бомб по електростанціях, підстанціях та об'єктах водопостачання.

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