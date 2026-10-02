ua en ru
Пт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Рекордные расходы на войну: Россия увеличит военный бюджет в 2027 году

14:17 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Рекордные расходы на войну: Россия увеличит военный бюджет в 2027 году Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россия увеличила расходы на армию более чем на 40% и не планирует резко сокращать их в ближайшие годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В следующем году на военные нужды Россия хочет потратить 17,1 триллиона рублей, это около 205 миллиардов долларов. Это более чем на 40% больше, чем запланировано на оборону в этом году. Фактические суммы за этот год засекречены.

По сравнению с годом к началу войны расходы выросли почти на 380%.

По прогнозам чиновников, в 2028 году расходы немного снизятся до 16,6 триллиона рублей, а в 2029 году - до 16,3 триллиона рублей.

По оценке Bloomberg, война все больше определяет приоритеты главы Кремля Владимира Путина, несмотря на рост нагрузки на экономику и государственные финансы.

Что изменилось по сравнению с прошлогодним планом

В прошлом году Москва планировала умеренно увеличить военные расходы. Она хотела сократить дефицит бюджета и восстановить резервы, которые истощила война.

Предыдущий план составляли тогда, когда президент США Дональд Трамп активизировал усилия по посредничеству между Москвой и Киевом. Они продолжаются до сих пор, но к мирному соглашению не приблизились. В сентябре посланцы США провели еще один раунд переговоров с главой Кремля в Москве, а затем отправились в Киев. Значительного прорыва не было.

Теперь переговоры в большинстве своем зашли в тупик. Европейские чиновники все чаще предупреждают о гибридных атаках со стороны Москвы, а Россия и дальше бьет по украинским городам и инфраструктуре.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в сентябре глава Кремля приказал военным отказаться от всех "правил войны".

Украинские спецслужбы узнали об этом после перехвата разговоров представителей Кремля.

Также РБК-Украина писало со ссылкой на The New York Times, что Россия готовит самую масштабную за всю войну кампанию ударов по энергетике Украины.

Речь идет о запуске до 1000 ракет, дронов и бомб по электростанциям, подстанциям и объектам водоснабжения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине
Новости
Украина получила 2,9 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility
Украина получила 2,9 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility
Аналитика
Воздушный террор. Будет ли прорыв со сбиванием реактивных "Шахедов" и что может помешать
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Воздушный террор. Будет ли прорыв со сбиванием реактивных "Шахедов" и что может помешать