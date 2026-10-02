Рекордные расходы на войну: Россия увеличит военный бюджет в 2027 году

Россия увеличила расходы на армию более чем на 40% и не планирует резко сокращать их в ближайшие годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В следующем году на военные нужды Россия хочет потратить 17,1 триллиона рублей, это около 205 миллиардов долларов. Это более чем на 40% больше, чем запланировано на оборону в этом году. Фактические суммы за этот год засекречены.

По сравнению с годом к началу войны расходы выросли почти на 380%.

По прогнозам чиновников, в 2028 году расходы немного снизятся до 16,6 триллиона рублей, а в 2029 году - до 16,3 триллиона рублей.

По оценке Bloomberg, война все больше определяет приоритеты главы Кремля Владимира Путина, несмотря на рост нагрузки на экономику и государственные финансы.

Что изменилось по сравнению с прошлогодним планом

В прошлом году Москва планировала умеренно увеличить военные расходы. Она хотела сократить дефицит бюджета и восстановить резервы, которые истощила война.

Предыдущий план составляли тогда, когда президент США Дональд Трамп активизировал усилия по посредничеству между Москвой и Киевом. Они продолжаются до сих пор, но к мирному соглашению не приблизились. В сентябре посланцы США провели еще один раунд переговоров с главой Кремля в Москве, а затем отправились в Киев. Значительного прорыва не было.

Теперь переговоры в большинстве своем зашли в тупик. Европейские чиновники все чаще предупреждают о гибридных атаках со стороны Москвы, а Россия и дальше бьет по украинским городам и инфраструктуре.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в сентябре глава Кремля приказал военным отказаться от всех "правил войны".

Украинские спецслужбы узнали об этом после перехвата разговоров представителей Кремля.