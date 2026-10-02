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Путін наказав своїй армії відмовитися від усіх "правил війни", - Зеленський

11:14 02.10.2026 Пт
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Путін наказав своїй армії відмовитися від усіх "правил війни", - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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У вересні російський диктатор Володимир Путін дав військовому керівництву РФ вказівку відмовитися від будь-яких "правил ведення війни". Це стосується й повітряних атак на Україну.

Як це повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю газеті Financial Times.

За його словами, у вересні Путін дав російському військовому керівництву вказівку відмовитися від обмежень під час повітряних атак.

Це призвело до різкого збільшення ударів по цивільних об’єктах України на тлі масштабних зусиль щодо відновлення переваги у війні.

Українські спецслужби отримали цю інформацію після перехоплення розмов представників Кремля.

"Він (Путін - ред.) сказав, що зараз немає жодних правил", - розповів Зеленський.

За словами українського президента, Путін віддав наказ у вересні, коли Росія почала посилювати атаки на Київ, завдаючи ударів по школах, лікарнях і дата-центрах.

Зеленський наголосив, що атака Росії на школу у Києві 1 жовтня показала, наскільки поширеними стали подібні цілеспрямовані удари.

Остання російська кампанія є відповіддю на удари України по нафтопереробних заводах, портах і складах у глибині Росії, які призвели до нестачі палива та посилили відчуття незахищеності в містах і туристичних центрах країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія готує наймасштабнішу за всю війну кампанію ударів по енергетиці України, яка передбачає запуск до 1000 ракет, дронів і бомб по електростанціях, підстанціях і об'єктах водопостачання.

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