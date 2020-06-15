Рекордная взятка в истории Украины и отмена рейсов МАУ: новости за выходные

В Украине задержаны трое человек по факту рекордной взятки, Кабмин отменил пробное ВНО, МАУ прекратила продажу билетов на почти все рейсы до 1 августа. Подробнее о том, что произошло на выходных, 13-14 июня, - в материале РБК-Украина

Кабмин отменил пробное ВНО и оставил кинотеатры закрытыми

Кабинет министров отменил пробное ВНО и оставил кинотеатры закрытыми из-за распространения коронавируса в Украине. Кроме того, иностранцы не смогут пересекать границу без полиса страхования расходов на лечение COVID-19.

Об этом в субботу на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

Ранее в Украине был установлен новый антирекорд по заболеваемости COVID-19, а число зараженных перевалило за 30 тысяч.

Рекордная взятка в истории Украины: задержаны трое человек

По факту рекордной взятки 6 миллионов долларов руководству НАБУ и САП задержали трех человек. Деньги предлагались за закрытие уголовного дела, в котором фигурирует экс-министр правительства Азарова Николай Злочевский.

5 млн долларов предлагали чиновнику за закрытие дела и еще 1 млн – посредникам.

Первый замначальника налоговой Киева Николай Ильяшенко, который фигурирует в деле, отстранен от обязанностей. Кроме того, назначена проверка столичной налоговой.

МАУ отменила почти все рейсы до августа

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) прекратила продажу билетов на почти все рейсы до 1 августа. В расписании авиакомпании остались 3 внутренние направления.

Об этом свидетельствует расписание авиакомпании.

Сейчас невозможно купить билеты на все международные рейсы, кроме Лондона. До августа также отменили большинство внутренних рейсов, которые авиакомпания планировала возобновить с 15 июня.

В Одессе от инсульта умерла участница ультрамарафона

В Одесской больнице от инсульта умерла участница сборной команды Украины по суточному бегу Екатерина Катющева. Девушка принимала участие в ультрамарафоне "Ультра-Трейл Куяльник".

Отметим, что спортсментку искали 8 часов после того, как она отметилась на последнем перед финишем контрольном пункте за 10 км до окончания дистанции. Однако до финиша она не дошла.

Сначала участники марафона подозревали, что девушку похитили. На поиски спортсменки направили полицию с кинологами. Впоследствии стало известно, что Екатерину Катющеву нашли без сознания, однако доставили в больницу в сознании. Спортсменка получила тепловой удар.

Израиль объявил о начале строительства "города Трампа" на Голанах

Израильское правительство переходит к практическим шагам по строительству нового города на Голанских высотах. Поселение будет названо в честь президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает его канцелярия.

Сообщается, что Нетаньяху поприветствовал введение санкций США против Международного уголовного суда в Гааге. "Трибунал выдвигает абсурдные обвинения против государства Израиль, в том числе скандальное утверждение о том, что существование евреев в центре нашей родины представляет собой военное преступление. Это противоречит здравому смыслу, это противоречит международному праву и противоречит справедливости", - отметил премьер.