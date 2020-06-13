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МАУ отменила почти все рейсы до августа

Новости » Общество     13.06.2020 - 19:40
МАУ отменила почти все рейсы до августа
Фото: самолет МАУ (flickr.com/silent-91)

Осталось только 1 международное направление

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) прекратила продажу билетов на почти все рейсы до 1 августа. В расписании авиакомпании остались 3 внутренние направления.

Об этом свидетельствует расписание авиакомпании.

Сейчас невозможно купить билеты на все международные рейсы, кроме Лондона. До августа также отменили большинство внутренних рейсов, которые авиакомпания планировала возобновить с 15 июня.

Кроме того, о намерении закрыть продажу билетов на рейсы до августа заявил сегодня на брифинге в аэропорту "Борисполь" президент авиакомпании Евгений Дыхне.

"Сейчас мы наверное закроем все продажи до, скорее всего, 1 августа, для того, чтобы дать возможность назначать только те рейсы, которые пассажир будет понимать, что мы будем выполнять. А определять эти рейсы будем исходя из возможностей туристов путешествовать", - пояснил он.

Сейчас продажа открыта только на некоторые рейсы по направлениям:

  • Киев-Одесса (12, 19, 26 июня) и Одесса-Киев (14, 21, 29 июня);
  • Киев-Львов (26 июня) и Львов-Киев (29 июня);
  • Киев-Херсон (19, 26 июня) и Херсон-Киев (21, 29 июня);
  • Киев-Лондон (с 5 июля).

Напомним, с 15 июня в Украине должно возобновиться международное авиасообщение в рамках ослабления карантина.

Авиакомпания МАУ уже не впервые закрывает продажу билетов на свои рейсы, раньше были отменены рейсы до июля.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Международные авиалинии Украинырейсы
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