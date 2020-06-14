Рекордная взятка: отстранили первого замглавы налоговой Киева

Фото: задержание Николая Ильяшенко (facebook.com/geo.ya.1)

Ильяшенко отстранили от обязанностей, ВАКС избирает ему меру пресечения

Первый замначальника налоговой Киева Николай Ильяшенко, который фигурирует в деле о рекордной взятке в истории Украины, отстранен от обязанностей. Кроме того, назначена проверка столичной налоговой.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы в Facebook.

Сообщается, что глава налоговой Алексей Любченко отстранил его на время дисциплинарного разбирательства. В частности, производство открыто по факту нарушения присяги госслужащего.

"С целью установления причин и условий, способствовавших совершению Николаем Ильяшенко коррупционного правонарушения, назначена тематическая проверка Главного управления ГНС в Киеве", - говорится в сообщении.

Отметим, в эти минуты Высший антикоррупционный суд избирает Ильяшенко меру пресечения.

Напомним, 12 июня были задержаны несколько человек по делу о передаче 6 млн долларов взятки руководству Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По данным следствия, посредником выступал именно Ильяшенко; он пытался передать взятку за закрытие одного из дел в отношении экс-министра времен Януковича Николая Злочевского.

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Автор: РБК-Украина