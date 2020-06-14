ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рекордная взятка: отстранили первого замглавы налоговой Киева

Новости » Происшествия     14.06.2020 - 17:34
Рекордная взятка: отстранили первого замглавы налоговой Киева
Фото: задержание Николая Ильяшенко (facebook.com/geo.ya.1)

Ильяшенко отстранили от обязанностей, ВАКС избирает ему меру пресечения

Первый замначальника налоговой Киева Николай Ильяшенко, который фигурирует в деле о рекордной взятке в истории Украины, отстранен от обязанностей. Кроме того, назначена проверка столичной налоговой.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы в Facebook.

Сообщается, что глава налоговой Алексей Любченко отстранил его на время дисциплинарного разбирательства. В частности, производство открыто по факту нарушения присяги госслужащего.

"С целью установления причин и условий, способствовавших совершению Николаем Ильяшенко коррупционного правонарушения, назначена тематическая проверка Главного управления ГНС в Киеве", - говорится в сообщении.

Отметим, в эти минуты Высший антикоррупционный суд избирает Ильяшенко меру пресечения.

Напомним, 12 июня были задержаны несколько человек по делу о передаче 6 млн долларов взятки руководству Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По данным следствия, посредником выступал именно Ильяшенко; он пытался передать взятку за закрытие одного из дел в отношении экс-министра времен Януковича Николая Злочевского.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины КиевГосударственная налоговая администрация УкраиныНАБУвзяткаНиколай ЗлочевскийСАП
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь