Рекордна спека в Європі: червень 2025 побив історичні температури

Температурні рекорди червня

За словами вчених, у червні температура у Західній Європі була на 2,8 градуса вищою за норму, побивши попередній рекорд, встановлений у 2003 році, коли континент охопила смертельна хвиля спеки.

Під ударом опинилися Іспанія, Італія, Франція, Португалія та Німеччина, де повітря прогрівалося до 38 градуси і вище. Ситуацію ускладнили ще й аномально теплі води Середземного моря.

Море гаряче, як ніколи

У західному Середземномор’ї, зокрема у Ліонській затоці та Лігурійському морі, 30 червня зафіксували рекордну температуру води - понад 28 градуси. За оцінками Copernicus, дві третини Середземного моря охопили морські теплові хвилі, класифіковані як "сильні або екстремальні".

Це найбільша зона в регіоні, яка коли-небудь одночасно зазнавала таких умов, зазначає старший океанограф Mercator Ocean International Саймон Ван Генніп.

Глобальне потепління триває

У світі червень 2025 року став третім найтеплішим за історію спостережень, з глобальною температурою, що на 0,47 градуса перевищила середній показник за 1991-2020 роки.

За даними Copernicus, кожен місяць останнього десятиліття був теплішим за середній. Минулого року планета вперше перетнула поріг у 1,5 градуса глобального потепління, і хоча цьогорічний результат може бути трохи нижчим, тенденція до зростання температур зберігається.

"У світі, що тепліє, хвилі спеки, ймовірно, стануть частішими, інтенсивнішими та вплинуть на більше людей по всій Європі", - заявила Саманта Берджесс, керівниця з питань клімату в Copernicus ECMWF.