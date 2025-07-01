Червоний рівень тривоги. У Франції через аномальну спеку закривають школи

Париж оголосив червоний рівень тривоги через екстремальну спеку в Європі. Попередження про аномально високу температуру повітря поширюються по всьому континенту.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію The Guardian .

Франція через спеку закриває школи

У вівторок, 1 липня, понад 1350 шкіл по всій Франції повністю або частково закрили, оскільки в класах стало небезпечно спекотно для дітей та вчителів.

У Парижі, де фіксували максимальну спеку, батькам порадили залишати дітей вдома і в середу 2 липня. Деякі інші міста, такі як Труа та Мелен, закрили всі свої школи.

Відомо, що Міністерство освіти розпочне переговори з мерами щодо адаптації шкільних будівель, більшість з яких надзвичайно погано захищають від тепла.

В Іспанії зафіксували температурний рекорд

Іспанське державне метеорологічне агентство Aemet заявило, що червень 2025 року побив рекорд - середня температура становила 23,6 градуса, що на 0,8 градуса вище за попередній найспекотніший червень 2017 року.

Середньомісячна температура також була на 3,5 градуса вищою, ніж середня за період з 1991 по 2020 рік.

Додамо, що у провінції Уельва в Андалусії було зафіксовано найвищу в історії Іспанії температуру в червні - 46 градусів.

Іспанія потерпає від спеки (фото: Getty Images)

Спека у Греції спадає

Після того, як температура на вихідних у Греції сягала 40 градусів, північно-західні вітри принесли Афінам перепочинок. Але температура 1 липня знову піднялася до 38 градусів.

Грецька влада була змушена відкрити кондиціоновані приміщення для людей похилого віку та вразливих людей, аби вони легше перенесли спеку. Людям також заборонили працювати на вулиці.

Представники цивільного захисту кажуть, що їх найбільше лякають лісові пожежі, пожежні служби привели в стан готовності.

Спека у Європі: температура підскочить до + 42

Європу найближчими днями накриє хвиля екстремальної спеки з температурами до +42 градусів. Метеослужби Іспанії, Португалії, Франції, Італії та Греції вже оголосили попередження та вводять надзвичайні заходи.

На Піренейському півострові та в Середземномор’ї фіксують перший сильний антициклон цього літа. В Іспанії через очікувані +42 градуси в окремих південних регіонах запроваджено "червоний" рівень небезпеки. У Португалії дві третини території переведено в режим підвищеної готовності через ризик лісових пожеж.

У Франції спека вже охопила південь країни - у Марселі майже +40 градусів. У 84 округах оголошено "жовтий" або "помаранчевий" рівень небезпеки, а у департаменті Од спалахнули пожежі - евакуйовано туристичні кемпінги й історичне абатство.

В Італії у Неаполі та Палермо очікують до +39 градусів. У Лігурії вже заборонили роботу на вулиці з 11:00 до 16:00. У Греції через пожежу біля Афін евакуйовано кілька сіл і перекрито прибережну дорогу.