Рекордная жара в Европе: июнь 2025 года побил исторические температуры

Температурные рекорды июня

По словам ученых, в июне температура в Западной Европе была на 2,8 градуса выше нормы, побив предыдущий рекорд, установленный в 2003 году, когда континент охватила смертельная волна жары.

Под ударом оказались Испания, Италия, Франция, Португалия и Германия, где воздух прогревался до 38 градусов и выше. Ситуацию осложнили еще и аномально теплые воды Средиземного моря.

Море горячее, как никогда

В западном Средиземноморье, в частности в Лионском заливе и Лигурийском море, 30 июня зафиксировали рекордную температуру воды - более 28 градусов. По оценкам Copernicus, две трети Средиземного моря охватили морские тепловые волны, классифицированные как "сильные или экстремальные".

Это самая большая зона в регионе, которая когда-либо одновременно испытывала такие условия, отмечает старший океанограф Mercator Ocean International Саймон Ван Геннип.

Глобальное потепление продолжается

В мире июнь 2025 года стал третьим самым теплым за историю наблюдений, с глобальной температурой, которая на 0,47 градуса превысила средний показатель за 1991-2020 годы.

По данным Copernicus, каждый месяц последнего десятилетия был теплее среднего. В прошлом году планета впервые пересекла порог в 1,5 градуса глобального потепления, и хотя нынешний результат может быть немного ниже, тенденция к росту температур сохраняется.

"В теплеющем мире волны жары, вероятно, станут более частыми, интенсивными и повлияют на большее количество людей по всей Европе", - заявила Саманта Берджесс, руководитель по вопросам климата в Copernicus ECMWF.