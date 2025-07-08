Україна стане "гарячою точкою" Європи: де буде +40, а де прохолодні дощі та грози

Завтра, 9 липня Україна опиниться в епіцентрі європейської спеки. Температура сягатиме +39 градусів, а на сході країни - навіть до +40.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву синоптика Наталку Діденко.

У той час як захід залишиться відносно свіжим, схід та південь буквально "пектимуть".

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, найвищі температури охоплять схід, південь та більшість центральних регіонів - очікується +33…+39 градусів.

На півночі - до +34, хоча на Житомирщині буде помітно свіжіше, до +28.

Найкомфортніше буде на заході: у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській областях температура триматиметься в межах +21…+27 градусів.

Дощі з грозами прогнозують на заході, півночі та у Вінницькій області.

У деяких регіонах можливі сильні зливи, шквали й навіть град - варто бути обережними, особливо у другій половині дня.

Синоптики повідомляють, що загальне послаблення спеки очікується 11-12 липня.

Водночас на сході вона триватиме довше - +35…+39 і подекуди до +40 градусів збережуться щонайменше до кінця тижня.

Погода в Києві

У Києві спека триматиметься на рівні +30…+33 градусів. Увечері — ймовірні короткочасні грози.