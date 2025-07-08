Україна стане "гарячою точкою" Європи: де буде +40, а де прохолодні дощі та грози
Завтра, 9 липня Україна опиниться в епіцентрі європейської спеки. Температура сягатиме +39 градусів, а на сході країни - навіть до +40.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву синоптика Наталку Діденко.
У той час як захід залишиться відносно свіжим, схід та південь буквально "пектимуть".
Погода в Україні
За прогнозом синоптиків, найвищі температури охоплять схід, південь та більшість центральних регіонів - очікується +33…+39 градусів.
На півночі - до +34, хоча на Житомирщині буде помітно свіжіше, до +28.
Найкомфортніше буде на заході: у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській областях температура триматиметься в межах +21…+27 градусів.
Дощі з грозами прогнозують на заході, півночі та у Вінницькій області.
У деяких регіонах можливі сильні зливи, шквали й навіть град - варто бути обережними, особливо у другій половині дня.
Синоптики повідомляють, що загальне послаблення спеки очікується 11-12 липня.
Водночас на сході вона триватиме довше - +35…+39 і подекуди до +40 градусів збережуться щонайменше до кінця тижня.
Погода в Києві
У Києві спека триматиметься на рівні +30…+33 градусів. Увечері — ймовірні короткочасні грози.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на другий та за сумісництвом найспекотніший місяць літа.
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