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Україна стане "гарячою точкою" Європи: де буде +40, а де прохолодні дощі та грози

Вівторок 08 липня 2025 12:29
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Україна стане "гарячою точкою" Європи: де буде +40, а де прохолодні дощі та грози Фото: синоптики попередили, яким регіонам готуватись до спеки (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Завтра, 9 липня Україна опиниться в епіцентрі європейської спеки. Температура сягатиме +39 градусів, а на сході країни - навіть до +40.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву синоптика Наталку Діденко.

У той час як захід залишиться відносно свіжим, схід та південь буквально "пектимуть".

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, найвищі температури охоплять схід, південь та більшість центральних регіонів - очікується +33…+39 градусів.

На півночі - до +34, хоча на Житомирщині буде помітно свіжіше, до +28.

Найкомфортніше буде на заході: у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській областях температура триматиметься в межах +21…+27 градусів.

Дощі з грозами прогнозують на заході, півночі та у Вінницькій області.

У деяких регіонах можливі сильні зливи, шквали й навіть град - варто бути обережними, особливо у другій половині дня.

Синоптики повідомляють, що загальне послаблення спеки очікується 11-12 липня.

Водночас на сході вона триватиме довше - +35…+39 і подекуди до +40 градусів збережуться щонайменше до кінця тижня.

Погода в Києві

У Києві спека триматиметься на рівні +30…+33 градусів. Увечері — ймовірні короткочасні грози.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на другий та за сумісництвом найспекотніший місяць літа.

Також в Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погодних умов впродовж третьої декади червня 2025 року у різних регіонах країни та пояснили, як вони вплинули на ріст і розвиток культур на городах і полях. Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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