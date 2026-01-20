Рекордна конкуренція на ринку праці: де на одну вакансію претендують понад 80 кандидатів

У 2025 році українці найактивніше змагалися за вакансії з можливістю віддаленої роботи, гнучким графіком та невисоким порогом входу. У деяких категоріях на одне оголошення припадало понад 80 відгуків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.
Велика кількість відгуків не деякі вакансії свідчить про суттєвий дисбаланс між попитом з боку шукачів і пропозицією роботодавців.
За даними аналітиків, найвища конкуренція у 2025 році зосередилась у професіях, які часто передбачають онлайн-формат або не потребують тривалого досвіду. Йдеться насамперед про креативні та диджитал-напрямки - рекламу, дизайн, PR, копірайтинг, SMM, а також операторів чатів і менеджерів інтернет-магазинів.
Саме ці вакансії найчастіше обирають молодь, студенти та кандидати на старті кар’єри, що й формує рекордну кількість відгуків.
Найбільшу конкуренцію зафіксували у сфері реклами, дизайну та PR. У середньому одне оголошення тут отримувало 83 відгуки, що є найвищим показником серед усіх професій. Водночас медіанна зарплата у цій категорії становила 17 500 гривень.
На другому місці - менеджер інтернет-магазину. На одну вакансію припадало 70 відгуків, а медіанна зарплата складала 19 000 гривень.
Третю позицію посів копірайтер - 64 відгуки на одне оголошення. При цьому рівень оплати суттєво відрізняється від класичних вакансій: медіанна винагорода становить 1 000 гривень, оскільки оплата часто погодинна або проєктна.
На четвертому місці - оператор чату з показником 60 відгуків на одну вакансію та медіанною зарплатою 17 500 гривень.
Замикає п’ятірку категорія "Початок кар’єри / Студенти" - 59 відгуків на одне оголошення. Медіанна зарплата тут становила 16 750 гривень, що робить ці вакансії привабливими для кандидатів без досвіду.
Окрім лідерів рейтингу, висока конкуренція у 2025 році спостерігалась і в таких професіях:
Аналітики зазначають, що висока конкуренція у 2025 році вказує на зростаючий інтерес до дистанційної та гнучкої зайнятості. Водночас саме ці напрями залишаються найбільш перенасиченими кандидатами, тоді як у робітничих і технічних професіях дефіцит кадрів зберігається.
Для шукачів це означає необхідність або підвищувати кваліфікацію у популярних напрямках, або звертати увагу на менш конкурентні сфери, де шанс отримати роботу суттєво вищий.
