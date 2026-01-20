Рекордная конкуренция на рынке труда: где на одну вакансию претендуют более 80 кандидатов

Большое количество откликов не некоторые вакансии свидетельствует о существенном дисбалансе между спросом со стороны соискателей и предложением работодателей.

Где спрос значительно превышает предложение

По данным аналитиков, самая высокая конкуренция в 2025 году сосредоточилась в профессиях, которые часто предусматривают онлайн-формат или не требуют длительного опыта. Речь идет прежде всего о креативных и диджитал-направлениях - рекламе, дизайне, PR, копирайтинге, SMM, а также операторах чатов и менеджерах интернет-магазинов.

Именно эти вакансии чаще всего выбирают молодежь, студенты и кандидаты на старте карьеры, что и формирует рекордное количество откликов.

Топ вакансий с самой высокой конкуренцией в 2025 году

Наибольшую конкуренцию зафиксировали в сфере рекламы, дизайна и PR. В среднем одно объявление здесь получало 83 отклика, что является самым высоким показателем среди всех профессий. В то же время медианная зарплата в этой категории составила 17 500 гривен.

На втором месте - менеджер интернет-магазина. На одну вакансию приходилось 70 откликов, а медианная зарплата составляла 19 000 гривен.

Третью позицию занял копирайтер - 64 отклика на одно объявление. При этом уровень оплаты существенно отличается от классических вакансий: медианное вознаграждение составляет 1 000 гривен, поскольку оплата часто почасовая или проектная.

На четвертом месте - оператор чата с показателем 60 откликов на одну вакансию и медианной зарплатой 17 500 гривен.

Замыкает пятерку категория "Начало карьеры / Студенты" - 59 откликов на одно объявление. Медианная зарплата здесь составила 16 750 гривен, что делает эти вакансии привлекательными для кандидатов без опыта.

Другие профессии с высокой конкуренцией

Кроме лидеров рейтинга, высокая конкуренция в 2025 году наблюдалась и в таких профессиях:

менеджер по работе с клиентами - 45 отзывов, 20 000 гривен;

- 45 отзывов, 20 000 гривен; упаковщик - 44 отзыва, 20 000 гривен;

- 44 отзыва, 20 000 гривен; оператор ПК - 42 отзыва, 18 500 гривен;

- 42 отзыва, 18 500 гривен; промоутер - 41 отзыв, 674 гривен (преимущественно почасовая или посуточная оплата);

- 41 отзыв, 674 гривен (преимущественно почасовая или посуточная оплата); контент-менеджер - 41 отзыв, 15 000 гривен;

- 41 отзыв, 15 000 гривен; SMM-менеджер - 41 отзыв, 15 000 гривен;

- 41 отзыв, 15 000 гривен; модель - 36 отзывов, 1 750 гривен (зависит от количества часов);

- 36 отзывов, 1 750 гривен (зависит от количества часов); менеджер по продажам - 35 отзывов, 22 500 гривен;

- 35 отзывов, 22 500 гривен; диспетчер - 34 отзыва, 19 000 гривен;

- 34 отзыва, 19 000 гривен; разнорабочий - 30 отзывов, 20 000 гривен.

Что это означает для соискателей работы

Аналитики отмечают, что высокая конкуренция в 2025 году указывает на растущий интерес к дистанционной и гибкой занятости. В то же время именно эти направления остаются наиболее перенасыщенными кандидатами, тогда как в рабочих и технических профессиях дефицит кадров сохраняется.

Для соискателей это означает необходимость либо повышать квалификацию в популярных направлениях, либо обращать внимание на менее конкурентные сферы, где шанс получить работу существенно выше.