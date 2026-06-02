Рекорд за "Цирконами" та зміна географії: Ігнат назвав особливості нічного обстрілу

Скільки ракет випустила Росія

Загалом росіяни запустили 73 ракети та 656 ударних дронів. Більшість ракет летіли по балістичній траєкторії.

З них вісім - саме "Циркони". Чотири ракети запустили зранку, ще чотири - з території тимчасово окупованого Криму з південного напрямку.

"Таким чином, у підсумку є достатньо велика кількість влучань балістичних ракет, так як географія удару сьогодні дещо відрізнялася від 24 травня. Тоді основний напрямок був Київ, в основному всі засоби повітряного нападу противника атакували столицю", - сказав Ігнат.

Сьогодні ж були атаковані Дніпро, Харківщина, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони.

Які ракети вдалося збити

Українські захисники збили 26 з 27 крилатих ракет типу Х-101. Також перехопили три ракети "Калібр".

Фото: Юрій Ігнат розкрив особливості сьогоднішньої атаки (інфографіка РБК-Україна)

З балістичними ракетами результат гірший - вдалося збити лише 11. Зафіксовано 30 влучань.

Куди спрямовували основний удар

Основним напрямком залишився Київ. Водночас сильних ударів також зазнали Дніпро, Харківщина, Запоріжжя та Полтавщина. Географія атаки відрізнялася від попередньої масованої атаки 24 травня.