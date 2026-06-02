Рекорд за "Цирконами" та зміна географії: Ігнат назвав особливості нічного обстрілу

Росія сьогодні випустила по Україні вісім гіперзвукових ракет "Циркон". Це найбільша кількість таких ракет за одну атаку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната на телемарафоні.
Загалом росіяни запустили 73 ракети та 656 ударних дронів. Більшість ракет летіли по балістичній траєкторії.
З них вісім - саме "Циркони". Чотири ракети запустили зранку, ще чотири - з території тимчасово окупованого Криму з південного напрямку.
"Таким чином, у підсумку є достатньо велика кількість влучань балістичних ракет, так як географія удару сьогодні дещо відрізнялася від 24 травня. Тоді основний напрямок був Київ, в основному всі засоби повітряного нападу противника атакували столицю", - сказав Ігнат.
Сьогодні ж були атаковані Дніпро, Харківщина, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони.
Українські захисники збили 26 з 27 крилатих ракет типу Х-101. Також перехопили три ракети "Калібр".
З балістичними ракетами результат гірший - вдалося збити лише 11. Зафіксовано 30 влучань.
Основним напрямком залишився Київ. Водночас сильних ударів також зазнали Дніпро, Харківщина, Запоріжжя та Полтавщина. Географія атаки відрізнялася від попередньої масованої атаки 24 травня.
У Києві, Харкові та Дніпрі через нічну атаку є жертви та зруйновані будинки. У столиці пошкоджено житлові будинки й інші об’єкти, у Дніпрі зруйновано житло, а в Харкові постраждали адміністративні споруди.
Під час сьогоднішньої атаки росіяни активно використовували протикорабельні "Циркони", балістику та крилаті ракети. Також запустили майже 700 дронів - більшість вдалось збити силам ППО.