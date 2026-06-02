Рекорд по "Цирконам" и смена географии: Игнат назвал особенности ночного обстрела

Россия сегодня выпустила по Украине восемь гиперзвуковых ракет "Циркон". Это наибольшее количество таких ракет за одну атаку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната на телемарафоне.
В общем россияне запустили 73 ракеты и 656 ударных дронов. Большинство ракет летели по баллистической траектории.
Из них восемь - именно "Цирконы". Четыре ракеты запустили утром, еще четыре - с территории временно оккупированного Крыма с южного направления.
"Таким образом, в итоге есть достаточно большое количество попаданий баллистических ракет, так как география удара сегодня несколько отличалась от 24 мая. Тогда основное направление был Киев, в основном все средства воздушного нападения противника атаковали столицу", - сказал Игнат.
Сегодня же были атакованы Днепр, Харьковщина, Запорожье, Полтавщина и другие регионы.
Украинские защитники сбили 26 из 27 крылатых ракет типа Х-101. Также перехватили три ракеты "Калибр".
С баллистическими ракетами результат хуже - удалось сбить только 11. Зафиксировано 30 попаданий.
В Киеве, Харькове и Днепре из-за ночной атаки есть жертвы и разрушены дома. В столице повреждены жилые дома и другие объекты, в Днепре разрушено жилье, а в Харькове пострадали административные здания.
Во время сегодняшней атаки россияне активно использовали противокорабельные "Цирконы", баллистику и крылатые ракеты. Также запустили почти 700 дронов - большинство удалось сбить силам ПВО.