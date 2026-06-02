Рекорд по "Цирконам" и смена географии: Игнат назвал особенности ночного обстрела

Сколько ракет выпустила Россия

В общем россияне запустили 73 ракеты и 656 ударных дронов. Большинство ракет летели по баллистической траектории.

Из них восемь - именно "Цирконы". Четыре ракеты запустили утром, еще четыре - с территории временно оккупированного Крыма с южного направления.

"Таким образом, в итоге есть достаточно большое количество попаданий баллистических ракет, так как география удара сегодня несколько отличалась от 24 мая. Тогда основное направление был Киев, в основном все средства воздушного нападения противника атаковали столицу", - сказал Игнат.

Сегодня же были атакованы Днепр, Харьковщина, Запорожье, Полтавщина и другие регионы.

Какие ракеты удалось сбить

Украинские защитники сбили 26 из 27 крылатых ракет типа Х-101. Также перехватили три ракеты "Калибр".

С баллистическими ракетами результат хуже - удалось сбить только 11. Зафиксировано 30 попаданий.

Куда направляли основной удар

Основным направлением остался Киев. В то же время сильным ударам также подверглись Днепр, Харьковщина, Запорожье и Полтавщина. География атаки отличалась от предыдущей массированной атаки 24 мая.