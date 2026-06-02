RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Рекорд по "Цирконам" и смена географии: Игнат назвал особенности ночного обстрела

10:11 02.06.2026 Вт
2 мин
Сколько противокорабельных ракет выпустила Россия во время массированной атаки?
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия атаки на Киев и область (dsns_telegram)

Россия сегодня выпустила по Украине восемь гиперзвуковых ракет "Циркон". Это наибольшее количество таких ракет за одну атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната на телемарафоне.

Читайте также: Пострадавшие, жертвы и разрушенные дома с больницей: все об обстреле Киева, Харькова и Днепра

Сколько ракет выпустила Россия

В общем россияне запустили 73 ракеты и 656 ударных дронов. Большинство ракет летели по баллистической траектории.

Из них восемь - именно "Цирконы". Четыре ракеты запустили утром, еще четыре - с территории временно оккупированного Крыма с южного направления.

"Таким образом, в итоге есть достаточно большое количество попаданий баллистических ракет, так как география удара сегодня несколько отличалась от 24 мая. Тогда основное направление был Киев, в основном все средства воздушного нападения противника атаковали столицу", - сказал Игнат.

Сегодня же были атакованы Днепр, Харьковщина, Запорожье, Полтавщина и другие регионы.

Какие ракеты удалось сбить

Украинские защитники сбили 26 из 27 крылатых ракет типа Х-101. Также перехватили три ракеты "Калибр".

Фото: Юрий Игнат раскрыл особенности сегодняшней атаки (инфографика РБК-Украина)

С баллистическими ракетами результат хуже - удалось сбить только 11. Зафиксировано 30 попаданий.

Куда направляли основной удар

Основным направлением остался Киев. В то же время сильным ударам также подверглись Днепр, Харьковщина, Запорожье и Полтавщина. География атаки отличалась от предыдущей массированной атаки 24 мая.

В Киеве, Харькове и Днепре из-за ночной атаки есть жертвы и разрушены дома. В столице повреждены жилые дома и другие объекты, в Днепре разрушено жилье, а в Харькове пострадали административные здания.

Во время сегодняшней атаки россияне активно использовали противокорабельные "Цирконы", баллистику и крылатые ракеты. Также запустили почти 700 дронов - большинство удалось сбить силам ПВО.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевДнепрВойна в УкраинеРакетыАтака дронов