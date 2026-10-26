Рекорд серед складаних смартфонів: iFixit показали, що не так з iPhone Duo

Як Apple приховала складку на екрані?

Дослідження гаджета під мікроскопом виявило, що матове покриття екрана складається з дрібних округлих випуклостей. Вони розсіюють відбиття світла і роблять вигин практично непомітним.

Якщо зняти цей захисний шар, складка стає помітнішою, ніж у моделях конкурентів.

Також інженери змінили форму та орієнтацію пікселів. Деякі червоні, зелені та сині пікселі мають овальну форму та розташовані під різними кутами, що зменшує оптичні спотворення відбитого світла.

Проблеми з надійністю та вартість ремонту

Заміна внутрішнього дисплея коштуватиме 999 доларів без AppleCare - майже половину вартості смартфона. Водночас конструкція шарніра, попри складну систему шестерень і пружин, виявилася вразливою до пилу та піску.

Під час тестування з люмінесцентним порошком дрібні частинки проникли всередину шарніра. Після цього під час згинання пристрою почав лунати характерний хрускіт.

Внутрішній дисплей має підпіксельну підсвітку в зоні передньої камери, однак якість знімків залишається низькою. Водночас зовнішнє захисне покриття екрана можна замінити окремо: процедура коштує 49 доларів і потребує спеціального обладнання.

Шарнір також дає змогу фіксувати смартфон у напіввідкритому положенні завдяки системі пружин.

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Покращення конструкції та акумуляторів

Розбірка показала позитивні зміни в архітектурі смартфона. Обидва акумулятори сумарною ємністю 19,1 ват-години оснащені електричним клеєм, який відшаровується під дією слабкого струму.

Металевий корпус батарей додатково захищає їх від випадкового проколу під час демонтажу.

Материнська плата пристрою виконана в один шар, а це спрощує доступ до компонентів. Водночас для повного розбирання смартфона фахівцям довелося використати п'ять різних типів викруток.