Рекорд серед складаних смартфонів: iFixit показали, що не так з iPhone Duo

Експерти з лабораторії iFixit розібрали новий гнучкий смартфон iPhone Duo. Пристрій отримав підсумкову оцінку ремонтопридатності 5 балів із 10 можливих. Це стало рекордним показником серед усіх складних смартфонів на ринку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на аналіз iFixit.
Дослідження гаджета під мікроскопом виявило, що матове покриття екрана складається з дрібних округлих випуклостей. Вони розсіюють відбиття світла і роблять вигин практично непомітним.
Якщо зняти цей захисний шар, складка стає помітнішою, ніж у моделях конкурентів.
Також інженери змінили форму та орієнтацію пікселів. Деякі червоні, зелені та сині пікселі мають овальну форму та розташовані під різними кутами, що зменшує оптичні спотворення відбитого світла.
Заміна внутрішнього дисплея коштуватиме 999 доларів без AppleCare - майже половину вартості смартфона. Водночас конструкція шарніра, попри складну систему шестерень і пружин, виявилася вразливою до пилу та піску.
Під час тестування з люмінесцентним порошком дрібні частинки проникли всередину шарніра. Після цього під час згинання пристрою почав лунати характерний хрускіт.
Внутрішній дисплей має підпіксельну підсвітку в зоні передньої камери, однак якість знімків залишається низькою. Водночас зовнішнє захисне покриття екрана можна замінити окремо: процедура коштує 49 доларів і потребує спеціального обладнання.
Шарнір також дає змогу фіксувати смартфон у напіввідкритому положенні завдяки системі пружин.
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Розбірка показала позитивні зміни в архітектурі смартфона. Обидва акумулятори сумарною ємністю 19,1 ват-години оснащені електричним клеєм, який відшаровується під дією слабкого струму.
Металевий корпус батарей додатково захищає їх від випадкового проколу під час демонтажу.
Материнська плата пристрою виконана в один шар, а це спрощує доступ до компонентів. Водночас для повного розбирання смартфона фахівцям довелося використати п'ять різних типів викруток.