Рекорд среди складных смартфонов: iFixit показали, что не так с iPhone Duo

Эксперты из лаборатории iFixit разобрали новый гибкий смартфон iPhone Duo. Устройство получило итоговую оценку ремонтопригодности 5 баллов из 10 возможных. Это стало рекордным показателем среди всех складных смартфонов на рынке.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на анализ iFixit.
Исследование гаджета под микроскопом выявило, что матовое покрытие экрана состоит из мелких округлых выпуклостей. Они рассеивают отражение света и делают изгиб практически незаметным.
Если снять этот защитный слой, складка становится более заметной, чем в моделях конкурентов.
Также инженеры изменили форму и ориентацию пикселей. Некоторые красные, зеленые и синие пиксели имеют овальную форму и расположены под разными углами, что уменьшает оптические искажения отраженного света.
Замена внутреннего дисплея обойдется в 999 долларов без AppleCare - почти половину стоимости смартфона. В то же время, конструкция шарнира, несмотря на сложную систему шестерен и пружин, оказалась уязвимой к пыли и песку.
При тестировании с люминесцентным порошком мелкие частицы проникли внутрь шарнира. После этого во время изгиба устройства начал раздаваться характерный хруст.
Внутренний дисплей имеет подпиксельную подсветку в зоне передней камеры, однако качество снимков остается низким. В то же время наружное защитное покрытие экрана можно заменить отдельно: процедура стоит 49 долларов и требует специального оборудования.
Шарнир также позволяет фиксировать смартфон в полуоткрытом положении благодаря системе пружин.
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Разборка показала положительные изменения в архитектуре смартфона. Оба аккумулятора суммарной емкостью 19,1 ватт-часа оснащены электрическим отслаивающимся под действием слабого тока электрическим клеем.
Металлический корпус батарей дополнительно предохраняет их от случайного прокола во время демонтажа.
Материнская плата устройства выполнена в один слой, что упрощает доступ к компонентам. В то же время для полной разборки смартфона специалистам пришлось использовать пять разных типов отверток.