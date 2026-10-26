Рекорд среди складных смартфонов: iFixit показали, что не так с iPhone Duo

Как Apple скрыла складку на экране?

Исследование гаджета под микроскопом выявило, что матовое покрытие экрана состоит из мелких округлых выпуклостей. Они рассеивают отражение света и делают изгиб практически незаметным.

Если снять этот защитный слой, складка становится более заметной, чем в моделях конкурентов.

Также инженеры изменили форму и ориентацию пикселей. Некоторые красные, зеленые и синие пиксели имеют овальную форму и расположены под разными углами, что уменьшает оптические искажения отраженного света.

Проблемы с надежностью и стоимость ремонта

Замена внутреннего дисплея обойдется в 999 долларов без AppleCare - почти половину стоимости смартфона. В то же время, конструкция шарнира, несмотря на сложную систему шестерен и пружин, оказалась уязвимой к пыли и песку.

При тестировании с люминесцентным порошком мелкие частицы проникли внутрь шарнира. После этого во время изгиба устройства начал раздаваться характерный хруст.

Внутренний дисплей имеет подпиксельную подсветку в зоне передней камеры, однако качество снимков остается низким. В то же время наружное защитное покрытие экрана можно заменить отдельно: процедура стоит 49 долларов и требует специального оборудования.

Шарнир также позволяет фиксировать смартфон в полуоткрытом положении благодаря системе пружин.

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Улучшение конструкции и аккумуляторов

Разборка показала положительные изменения в архитектуре смартфона. Оба аккумулятора суммарной емкостью 19,1 ватт-часа оснащены электрическим отслаивающимся под действием слабого тока электрическим клеем.

Металлический корпус батарей дополнительно предохраняет их от случайного прокола во время демонтажа.

Материнская плата устройства выполнена в один слой, что упрощает доступ к компонентам. В то же время для полной разборки смартфона специалистам пришлось использовать пять разных типов отверток.