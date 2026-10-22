Секретні тести: Apple готує iPhone Duo 2 із підекранним Face ID

Apple вже працює над другим поколінням складаного iPhone Duo - Купертіно тестує нові технології для майбутнього смартфона. За даними інсайдерів, прототипи отримали підекранний Face ID, а компанія також розглядає повернення багатофункціональної кнопки Action Button.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на аналітику Марка Гурмана для медійної агенції Bloomberg .

Відмова від Touch ID та технологія підекранного Face ID

Оригінальний iPhone Duo отримав бічний сканер відбитків пальців Touch ID, вбудований у кнопку живлення.

Таке рішення стало вимушеним компромісом, оскільки рекордні показники мінімальної товщини корпусу розгорнутого пристрою не залишили достатньо місця для класичних датчиків об'ємного сканування обличчя.

За даними Марка Гурмана , у прототипах другого покоління інженери розмістили апаратне забезпечення Face ID безпосередньо під зовнішнім дисплеєм.

Ключові технологічні особливості оновленого вузла сканування:

Зменшення розмірів інфрачервоної камери та випромінювача структурованого світла;

Повне приховування датчиків під матрицею зовнішнього екрана для зменшення вирізу;

Використання аналогічного підекранного модуля, який готують для ювілейного iPhone.

Аналітики зазначають, що остаточного рішення щодо інтеграції цієї функції в підсумкову версію ще не ухвалено.

Якщо випробування затягнуться, впровадження підекранного Face ID та телефотооб'єктива може бути відкладене до виходу третього покоління.

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Повернення кнопки Action Button та проблеми з поставками

Окрім сканера обличчя, співробітники Apple наполягають на поверненні фізичної кнопки Action Button. Поточна версія складеного смартфона позбавлена цього елемента через складність внутрішнього компонування, однак інженери вже шукають технічні можливості для його інтеграції.

Перші витоки інформації про наступне покоління збіглися з суттєвими затримками поставок першого iPhone Duo. Через високий попит та обмежені обсяги виробництва терміни доставки за попередніми замовленнями змістилися.

Експерти зазначають: поява деталей про вдосконалену другу версію може змусити частину користувачів відмовитися від купівлі першого покоління вартістю від 1999 доларів на користь майбутнього оновлення.