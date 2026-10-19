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Apple підтвердила слабке місце iPhone Duo: батарея програє конкурентам

16:21 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Ольга Завада
Apple підтвердила слабке місце iPhone Duo: батарея програє конкурентам Складний iPhone б'є рекорди попиту, але програє в автономності (колаж: РБК-Україна)
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Apple готується до релізу свого першого складного смартфона iPhone Duo, проте охочим придбати новинку доведеться чекати до кінця січня. Водночас офіційні дані підтвердили побоювання щодо автономності пристрою.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на технічну документацію Apple у Європейському реєстрі продуктів для енергетичного маркування (EPREL).

Проблеми на старті: дефіцит та ємність акумулятора

Офіційні продажі складного iPhone Duo розпочнуться вже у п'ятницю, 23 жовтня. Однак користувачам, які оформлять замовлення вже сьогодні, доведеться чекати на доставку до кінця січня. Причина - високий попит.

Паралельно з цим Apple підтвердила технічні характеристики пристрою через європейське енергетичне маркування. Підтвердилися попередні чутки інсайдерів: складний iPhone отримав акумулятор ємністю 4883 мА·год.

Для порівняння, звичайний iPhone 18 Pro Макс оснащений потужнішою батареєю на 5391 мА·год, тоді як його прямий конкурент, Samsung Galaxy Z Fold8, має акумулятор на 4800 мА·год при значно тоншому та легшому корпусі.

Водночас китайський Huawei Pura X Max пропонує батарею на 5300 мА·год.

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Час автономної роботи та знос батареї

Згідно з даними європейського маркування, час автономної роботи iPhone Duo в умовах дуже помірного використання становить близько 51 години і 30 хвилин. Це приблизно на 10 годин менше, ніж демонструє iPhone 18 Pro Max.

За розрахунками компанії, акумулятор витримує понад тисячу циклів заряджання, перш ніж його ємність впаде до 80 відсотків.

При щоденному повному поповненні заряду батарея потребуватиме заміни приблизно через 3 роки, а вартість цієї послуги в сервісі становитиме 229 доларів.

Окрім цього, новинка отримала захист від води та пилу за стандартом IP68, а також високі показники стійкості до падінь і ремонтопридатності на рівні iPhone 18 Pro Max.

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