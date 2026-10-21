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Ажіотаж і дефіцит:: чому Apple обмежила продажі нового iPhone Duo

10:06 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Ольга Завада
Ажіотаж і дефіцит:: чому Apple обмежила продажі нового iPhone Duo Купертіно вводить ліміти на покупку новинок (колаж: РБК-Україна)
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Apple ввела жорстке обмеження на кількість гнучких смартфонів iPhone Duo, які можна оформити в рамках одного передзамовлення. Тепер покупці у США та деяких інших країнах світу можуть придбати не більше двох пристроїв на одного клієнта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Engadget.

Чому запровадили обмеження?

Під час спроби додати до кошика понад два iPhone Duo в офіційних онлайн-магазинах Apple Store з'являється попередження з проханням скоригувати кількість товару.

Обмеження діє незалежно від обраної конфігурації чи кольору смартфона.

В Apple раніше назвали попит на новий iPhone Duo "дивовижним". Компанія вдалася до встановлення лімітів, щоб стримати перекупників і хоча б трохи згладити глобальний дефіцит.

Судячи з повідомлень на Reddit, у перші дні з моменту старту передзамовлень 16 жовтня деякі користувачі ще встигали оформлювати великі партії, проте пізніше правила зробили жорсткішими для всіх регіонів.

Читайте більше: Apple підтвердила слабке місце iPhone Duo: батарея програє конкурентам

Затримки постачання та терміни очікування

Через надзвичайно високу популярність новинки офіційні терміни відправлення замовлень в Apple Store практично одразу змістилися на початок 2027 року.

Покупцям, які не встигли оформити передзамовлення у перші години, наразі відображається орієнтовна дата доставки - 22 січня.

Водночас отримати пристрій раніше новорічних свят можна через ритейлерів.

Деякі американські продавці підтвердили дати видачі базових версій iPhone Duo на листопад і грудень, хоча кількість товарів у них також обмежена.

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