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Реинтеграция Донбасса продлится минимум одно поколение, - Резников

Киев, Пятница 18 сентября 2020 10:55
Реинтеграция Донбасса продлится минимум одно поколение, - Резников
Фото: Алексей Резников (mtot.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна, Марианна Присяжнюк

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что реинтеграция оккупированных территорий не будет происходить сразу после деоккупации. Реинтеграция и конец войны не будут совпадать по времени.

Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в парламенте.

"Реинтеграция продлится минимум одно поколение. Давайте говорить правду, об этом свидетельствует мировой опыт",- сказал он.

Ранее он говорил, что одной из главных основ безопасной реинтеграции оккупированной территории в состав Украины является экономическое восстановление Донбасса. Восстановление начнется с территорий, которые находятся под контролем правительства Украины.

Также сообщалось, что для безопасной реинтеграции Донбасса Украине понадобится не менее 25 лет.

В МИД говорили, что главной преградой для урегулирований конфликта является отсутствие прямого диалога с Россией.

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Новости Украины Политика ДонбассАлексей Резников
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