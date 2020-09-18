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Реінтеграція Донбасу триватиме мінімум одне покоління, - Резніков

Київ, П'ятниця 18 вересня 2020 10:55
Реінтеграція Донбасу триватиме мінімум одне покоління, - Резніков
Фото: Олексій Резніков (mtot.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна, Маріанна Присяжнюк

Перший заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі, віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков заявив, що реінтеграція окупованих територій не відбуватиметься відразу після деокупації. Реінтеграція і кінець війни не співпадатимуть по часу.

Про це він сказав у ході години запитань до уряду у парламенті.

"Реінтеграція триватиме мінімум одне покоління. Давайте говорити правду, про це свідчить світовий досвід",- сказав він.

Раніше він говорив, що однією з головних підвалин безпечної реінтеграції окупованої території до складу України є економічне відновлення Донбасу. Відновлення почнеться з територій, які знаходяться під контролем уряду України.

Також повідомлялося, що для безпечної реінтеграції Донбасу Україні знадобиться не менше 25 років.

У МЗС говорили, що головною перешкодою для врегулювань конфлікту є відсутність прямого діалогу з Росією.

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