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На следующей встрече ТКГ Украина представит группу представителей ОРДЛО, - Ермак

Новости » Политика     16.05.2020 - 15:34
На следующей встрече ТКГ Украина представит группу представителей ОРДЛО, - Ермак
Фото: Андрей Ермак (president.gov.ua)

Ермак считает, что именно переселенцы, которые не имеют отношения к боевикам, должны представлять ОРДЛО в ТКГ

Обновленный состав украинской делегации на заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях (ТКГ) демонстрирует стремление Украины сделать более эффективной работу в Минском процессе. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с послами стран "Большой семерки" (G7) и ЕС, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.

По его словам, на следующей встрече ТКГ в формате видеоконференции Украина представит группу представителей территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в частности, среди украинских граждан - внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять Донецкую и Луганскую области.

"Мы готовы согласовывать, как это предусмотрено Минским пакетом договоренностей, с гражданами Украины, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам, которые не убивали наших воинов, которые не имеют отношения к непризнанным образованиям. По нашему мнению, именно такие люди могут быть представителями Донбасса", - сказал Ермак.

В Офисе президента также подчеркнули, что Украина рассчитывает на поддержку стран G7, ЕС и всего цивилизованного мира для дальнейшего активного продвижения в Минском процессе.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) провела очередное заседание в режиме видеоконференции вечером 14 мая.

В частности, украинская сторона во время переговоров в Минске в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

Автор: Александра Диденко

Теги Новости Украины МинскОРДЛОАндрей Ермак
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