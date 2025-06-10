Регулювальник на дорозі: поліція нагадала жести, які має знати кожен

У Патрульній поліції Києва нагадали, як водіям і пішоходам правильно "читати" жести регулювальника на дорозі, щоб уникнути порушень Правил дорожнього руху (ПДР) і дорожньо-транспортних пригод (ДТП).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронців у Facebook.
Згідно з інформацією Патрульної поліції, рука регулювальника з жезлом, піднята вгору означає, що рух заборонено всім:
Якщо права рука витягнута вперед:
При цьому пішоходам дозволено переходити дорогу - за спиною регулювальника.
Коли права рука витягнута вперед, а регулювальник стоїть лівим боком:
Якщо руки регулювальника витягнуті в сторони, опущені, або ж права рука зігнута перед грудьми:
"Кермуйте відповідально та дотримуйтесь ПДР", - підсумували у поліції.
Нагадаємо, раніше поліція попередила українців про часте порушення на дорогах міст, за яке декому з водіїв точно випишуть штраф.
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