Регулювальник на дорозі: поліція нагадала жести, які має знати кожен

Нагадаємо, раніше поліція попередила українців про часте порушення на дорогах міст, за яке декому з водіїв точно випишуть штраф.

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