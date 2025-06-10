Регулировщик на дороге: полиция напомнила жесты, которые должен знать каждый

Напомним, ранее полиция предупредила украинцев о частом нарушении на дорогах городов, за которое некоторым из водителей точно выпишут штраф.

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