Поліція попередила водіїв про часте порушення: за що точно випишуть штраф
Патрульна поліція Києва нагадала українцям про розповсюджене на дорогах міст порушення. За нього водіям деяких транспортних засобів "світить" серйозний штраф.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва у Facebook.
Про яке саме порушення ПДР йдеться
Українцям розповіли, що велопатрульні продовжують притягати до відповідальності водіїв, які рухаються у Києві смугами громадського транспорту.
Громадянам нагадали, що згідно з пунктом 17.1 Правил дорожнього руху (ПДР) України, на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів (позначеній дорожнім знаком 5.11) забороняються:
- рух інших транспортних засобів (на цій смузі);
- зупинка інших транспортних засобів (на цій смузі).
Користуватися смугою громадського транспорту можуть не всі (фото: facebook.com/kyivpatrol)
Уточнюється, що інформаційно-вказівний знак 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів" позначає смугу, що призначена для руху:
- транспортних засобів, які рухаються за встановленими маршрутами;
- велосипедистів (якщо рух такою смугою здійснюється попутно загальному потоку транспортних засобів).
Насамкінець правоохоронці наголосили: за таке порушення ПДР передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 680 гривень.
"Кермуйте відповідально та не порушуйте ПДР", - підсумували у поліції.
Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху.
Згідно з ними, дозвіл рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту, отримали водії деяких інших транспортних засобів.
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