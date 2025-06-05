Поліція попередила водіїв про часте порушення: за що точно випишуть штраф

Патрульна поліція Києва нагадала українцям про розповсюджене на дорогах міст порушення. За нього водіям деяких транспортних засобів "світить" серйозний штраф.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва у Facebook.

"Кермуйте відповідально та не порушуйте ПДР", - підсумували у поліції.

Насамкінець правоохоронці наголосили: за таке порушення ПДР передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 680 гривень.

Уточнюється, що інформаційно-вказівний знак 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів" позначає смугу, що призначена для руху:

Користуватися смугою громадського транспорту можуть не всі (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Громадянам нагадали, що згідно з пунктом 17.1 Правил дорожнього руху (ПДР) України, на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів (позначеній дорожнім знаком 5.11) забороняються:

Українцям розповіли, що велопатрульні продовжують притягати до відповідальності водіїв, які рухаються у Києві смугами громадського транспорту.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху.

Згідно з ними, дозвіл рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту, отримали водії деяких інших транспортних засобів.

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