ua en ru
Чт, 05 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Поліція попередила водіїв про часте порушення: за що точно випишуть штраф

Четвер 05 червня 2025 07:30
UA EN RU
Поліція попередила водіїв про часте порушення: за що точно випишуть штраф За порушення ПДР водіям "світять" штрафи (фото: facebook.com/kyivpatrol)
Автор: Ірина Костенко

Патрульна поліція Києва нагадала українцям про розповсюджене на дорогах міст порушення. За нього водіям деяких транспортних засобів "світить" серйозний штраф.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Києва у Facebook.

Про яке саме порушення ПДР йдеться

Українцям розповіли, що велопатрульні продовжують притягати до відповідальності водіїв, які рухаються у Києві смугами громадського транспорту.

Громадянам нагадали, що згідно з пунктом 17.1 Правил дорожнього руху (ПДР) України, на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів (позначеній дорожнім знаком 5.11) забороняються:

  • рух інших транспортних засобів (на цій смузі);
  • зупинка інших транспортних засобів (на цій смузі).

Поліція попередила водіїв про часте порушення: за що точно випишуть штрафКористуватися смугою громадського транспорту можуть не всі (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Уточнюється, що інформаційно-вказівний знак 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів" позначає смугу, що призначена для руху:

  • транспортних засобів, які рухаються за встановленими маршрутами;
  • велосипедистів (якщо рух такою смугою здійснюється попутно загальному потоку транспортних засобів).

Насамкінець правоохоронці наголосили: за таке порушення ПДР передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 680 гривень.

"Кермуйте відповідально та не порушуйте ПДР", - підсумували у поліції.

Поліція попередила водіїв про часте порушення: за що точно випишуть штрафПублікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху.

Згідно з ними, дозвіл рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту, отримали водії деяких інших транспортних засобів.

Читайте також, як оскаржити штраф при автофіксації - якщо машина оформлена на одну людину, а за кермом була інша.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національна поліція ПДР Автомобільний рух Поради водіям Штрафи Водіння
NEWS
Вперше без глави Пентагону. Що відомо про 28-му зустріч союзників на "Рамштайні"
Вперше без глави Пентагону. Що відомо про 28-му зустріч союзників на "Рамштайні"
DAILY
Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках