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Регулятор завершил анбандлинг "Нафтогаза" и сертификацию оператора ГТС

Новости » Политика     24.12.2019 - 15:27
Регулятор завершил анбандлинг "Нафтогаза" и сертификацию оператора ГТС
Иллюстративное фото (УНИАН)

Новый оператор ГТС получил лицензию на транзит газа с 1 января

Сегодня, 24 декабря, в Украине окончательно завершилась сертификация оператора газотранспортной системы (ГТС). Соответствующее решение принято на заседании Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Сообщается, что оператору ГТС выдали лицензию на транспортировку газа с 1 января 2020 года.

"Мы выдаем нашему оператору лицензию на право ведения деятельности по транспортировке природного газа", - сказал глава комиссии Валерий Тарасюк.

Напомним, ранее сообщалось, что оператор ГТС Украины прошел европейскую сертификацию. Как отмечается в сообщении Секретариата Энергетического союза ЕС, созданный оператор газотранспортной системы Украины отделен в соответствии с требованиями европейского законодательства, в рамках Третьего энергетического пакета.

Отметим, планируется, что оператор ГТС в 2020 году прокачает 65 млрд кубометров газа, после чего объемы снизятся до 40 млрд в год. Протокол между Украиной и Россией также предусматривает возможность продления транзитного контракта на 2025-2034 годы.

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