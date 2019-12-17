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Процесс отделения Оператора ГТС в процессе анбандлинга находится на финальном этапе, - "Нафтогаз"

Новости » Экономика     17.12.2019 - 19:57
Процесс отделения Оператора ГТС в процессе анбандлинга находится на финальном этапе, - "Нафтогаз"
Иллюстративное фото (УНИАН)

Секретариат Энергетического сообщества обнародовал положительное заключение по сертификации ООО "Оператор ГТС Украины"

Процесс отделения Оператора ГТС в процессе анбандлинга находится на финальном этапе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Как сообщается, на данный момент сформированы все необходимые предпосылки для вынесения окончательного решения НКРЭКП по сертификации ОГТСУ и относительно лицензирования компании на право осуществления хозяйственной деятельности по транспортировке природного газа с 1 января 2020 года.

"До начала работы нового Оператора НКРЭКП должен рассмотреть и окончательно утвердить соответствующие тарифы на транспортировку газа по украинской ГТС", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Секретариат Энергетического сообщества обнародовал положительное заключение по сертификации ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) как оператора газотранспортной системы.

"Мы благодарны Секретариата Энергетического сообщества за скорейшее рассмотрение и положительное заключение по сертификации ОГТСУ. Это очень важный шаг к завершению анбандлингу. Украина в очередной раз продемонстрировала, что выполняет свои обязательства. Я уверен, что новый оператор украинской ГТС уже с 1 января 2020 года успешно начнет деятельность вне группы "Нафтогаз", - заявил глава правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Напомним, Секретариат Энергетического сообщества ЕС сертифицировал ООО "Оператор ГТС Украины" в качестве независимого оператора газотранспортной системы Украины.

Кроме того, НАК "Нафтогаз Украины" утвердил рыночную стоимость активов "Укртрансгаза" с целью их передачи в уставный капитал ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" в сумме 3,209 млрд грн (без НДС) по состоянию на 1 октября 2019 года.

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