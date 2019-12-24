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Регулятор завершив анбандлінг "Нафтогазу" і сертифікацію оператора ГТС

Новини » Політика     24.12.2019 - 15:27
Регулятор завершив анбандлінг "Нафтогазу" і сертифікацію оператора ГТС
Ілюстративне фото (УНІАН)

Новий оператор ГТС отримав ліцензію на транзит газу з 1 січня

Сьогодні, 24 грудня, в Україні остаточно завершилася сертифікація оператора газотранспортної системи (ГТС). Відповідне рішення прийнято на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Повідомляється, що оператору ГТС видали ліцензію на транспортування газу з 1 січня 2020 року.

"Ми видаємо нашому оператору ліцензію на право ведення діяльності з транспортування природного газу", - сказав голова комісії Валерій Тарасюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що оператор ГТС України пройшов європейську сертифікацію. Як наголошується в повідомленні Секретаріату Енергетичного союзу ЄС, створений оператор газотранспортної системи України відокремлений у відповідності з вимогами європейського законодавства, в рамках Третього енергетичного пакета.

Зазначимо, планується, що оператор ГТС в 2020 році прокачає 65 млрд кубометрів газу, після чого обсяги знизяться до 40 млрд на рік. Протокол між Україною і Росією також передбачає можливість продовження транзитного контракту на 2025-2034 роки.

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