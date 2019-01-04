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Регулятор проверит облгазы из-за доначисления ими объемов газа

Новости » Энергетика    04.01.2019 - 13:02
Регулятор проверит облгазы из-за доначисления ими объемов газа
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Облгазам грозят штрафы до 850 тыс. грн

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проведет внеплановые проверки 20 операторов газораспределительных сетей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя комиссии Оксаны Кривенко в Facebook.

Кривенко отметила, что НКРЭКУ обратилась с запросом в Государственную регуляторную службу о согласовании проведения внеплановых проверок.

"Нарушителей может ожидать максимальный штраф 850 тысяч гривен", - сообщила она.

Проверки планируются "на основании многочисленных обращений граждан за доначисление им объемов природного газа, которые учитывают объемы приведения к стандартным условиям", - добавила председатель комиссии.

Регулятор проверит облгазы из-за доначисления ими объемов газа

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" сообщил, что облгазы и газзбути группы Дмитрия Фирташа дезинформируют потребителей. В частности, в ноябре большинство бытовых потребителей Украины получили от своих поставщиков газа (газсбытов) платежки с доначислениями за октябрь и предупреждением о доначислении за три предыдущих года со значительными суммами. Их причиной газсбыты указали "приведение объема газа к эталонным условиям измерения", якобы по требованию "Нафтогаза". НКРЭКУ отреагировала на нарушения и постановлением от 23 ноября запретила такие доначисления, сообщили в НАК.

В начале декабря 2018 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал выставление счетов с завышенными ценами на газ. "Первое - платите только за фактически потребленный газ, платите не более 8,55 гривен - это второе. И третье - все остальное - мошенничество со стороны снабжающих организаций, я это категорически заявляю", - сказал глава правительства в парламенте.

В Конце декабря 2018 года Кабинет министров Украины поручил Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) проверить облгазы на соблюдение законодательства.

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Новости Украины НКРЭКУгазоблгазы
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