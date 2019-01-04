Регулятор перевірить облгази через донарахування ними обсягів газу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Облгазам загрожують штрафи до 850 тис. грн

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) здійснить позапланови перевірки 20 операторів газорозподільних мереж. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови комісії Оксани Кривенко у Facebook.

Кривенко зазначила, що НКРЕКП звернулась із запитом в Державну регуляторну службу щодо погодження проведення позапланових перевірок.

"Порушників може очікувати максимальний штраф 850 тисяч гривень", - повідомила вона.

Перевірки плануються "на підставі численних звернень громадян через донарахування їм обсягів природного газу, які враховують об’єми приведення до стандартних умов", додала голова комісії.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" повідомив, що облгази та газзбути групи Дмитра Фірташа дезінформують споживачів. Зокрема, в листопаді більшість побутових споживачів України отримали від своїх постачальників газу (газзбутів) платіжки з донарахуваннями за жовтень та попередженням про донарахування за три попередніх роки зі значними сумами. Їх причиною газзбути вказали "приведення обсягу газу до еталонних умов вимірювання", начебто на вимогу "Нафтогазу". НКРЕКП відреагувала на порушення та постановою від 23 листопада заборонила такі донарахування, повідомили в НАК.

На початку грудня 2018 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прокоментував виставлення рахунків із завищеними цінами на газ. "Перше - платите тільки за фактично спожитий газ, платите не більше 8,55 гривень - це друге. І третє - все інше - шахрайство з боку постачальних організацій, я це категорично заявляю", - сказав глава уряду в парламенті.

Наприкінці грудня 2018 року Кабінет міністрів України доручив Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) перевірити облгази на дотримання законодавства.